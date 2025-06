Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 18 giugno: Gracia devastata, Tano le resta vicino

Nel prossimo episodio della soap spagnola in onda su Rai 1: dopo la scioccante notizia della morte di Antón, Gracia deve tornare a Madrid. Tano è l'unico a offrirle conforto.

Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con un nuovo episodio, in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e disponibile in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas, titolo originale della soap: Esther sorprende Miguel rifiutando l'idea di un figlio. Gracia affronta il dolore della perdita di Antón, sostenuta solo da Tano.

Nell'episodio precedente

Negli ultimi giorni, il legame tra Paca e Paloma si è intensificato, ma la forte somiglianza tra la madre scomparsa delle sorelle Molina e quella defunta di Paloma continua a turbare la Utrera. Nonostante il crescente affetto, Paloma sente il bisogno di prendere le distanze: non ha dimenticato il passato ambiguo di Paca, né il suo tentativo di appropriarsi della proprietà di famiglia.

Nel frattempo, il rapporto tra Manuela e Núñez si incrina. L'agente sospetta che il collega possa essere coinvolto nella morte di Óscar Egea. Dopo aver ammesso di aver incontrato di nuovo Paca e aver chiesto scusa a Núñez per via di un'iniziativa della madre, Manuela viene duramente punita: Núñez, furioso, la rimuove dalle indagini. Intanto, Gracia riceve una telefonata sconvolgente: riguarda suo marito Antón.

Ritorno a Las Sabinas: Mia Lardner interpreta Lucía Larrea

Anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas: tra Lucas e Lucía sboccia un sentimento inaspettato.

Miguel ed Esther rientrano dalla luna di miele, ma la felicità iniziale viene incrinata da una confessione inaspettata: Esther rivela di non sentirsi pronta a diventare madre. Miguel, colto alla sprovvista, resta confuso e incerto su come affrontare questo cambiamento.

Nel frattempo, la morte di Antón sconvolge Gracia, che sarà costretta a tornare a Madrid per il riconoscimento del corpo. Il dolore si somma ai pesanti problemi economici che gravano su Las Sabinas, e alla responsabilità di sostenere Lucas e Julia, i suoi figli, ancora sotto shock per la perdita del padre.

Al suo fianco, però, c'è Tano, il fratello di Miguel, che le offre un appoggio sincero. In questo momento difficile, l'uomo riscopre i propri sentimenti per Gracia, sorpreso dall'intensità del legame che li unisce. Intanto, tra Lucas e Lucía, l'amicizia si trasforma lentamente in qualcosa di più profondo: tra i due giovani nasce un sentimento che supera i confini della semplice complicità.