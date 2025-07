Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 17 luglio: Tano e Gracia pronti a sposarsi, ma Miguel è confuso

Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con due episodi nella sua nuova collocazione, la serie va in onda a partire dalle ore 8.45 su Rai 2 e sarà disponibile in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas, questo è il titolo originale della soap: Gracia e Paloma implorano la madre di non abbandonare la tenuta, mentre Miguel, Esther e Lucía lasciano El Acebuche

Nell'episodio precedente

Un nuovo dramma ha colpito la comunità di Manterana: Álex viene trovato morto, lasciando tutti sconvolti. Dopo la recente perdita di Óscar, la famiglia Duarte è costretta ad affrontare un altro lutto. Manuela è devastata: Álex era l'uomo di cui si era innamorata e la sua morte la lascia svuotata, in preda al dolore. La Guardia Civil, guidata dal comandante Núñez, apre un'indagine serrata.

Le prime piste portano a un sospettato noto in paese, aumentando le tensioni. Poco prima della tragedia, Álex aveva fatto a Miguel una domanda che potrebbe aver cambiato tutto. Intanto, sul fronte sentimentale, Paca sembra felice, ma Laura si ritrova a un bivio tra Paca ed Emilio. Una decisione difficile la attende, capace di influenzare l'intera cittadina.

Anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas: L'arresto dell'assassino di Álex non placa il dolore di Manuela

Miguel, Esther e Lucía lasciano El Acebuche, lasciando Paca sola alla tentuta, al suo fianco ci potrebbe essere solo Laura, ma le sue figlie, Gracia e Paloma, la implorano di non abbandonare Las Sabinas. Nel frattempo, Emilio si ritrova a rivivere una situazione del passato: anni prima, Laura lo aveva lasciato per Paca, e ora teme che la storia possa ripetersi.

Manuela non riesce a trovare pace: Jiménez è stato arrestato per l'omicidio di Álex, ma la poliziotta della Guardia Civil ha bisogno di tempo per metabolizzare la morte dell'uomo di cui si era innamorata. La narrazione prosegue fino alla vigilia del matrimonio tra Tano e García, che si sposeranno tra due giorni.

Miguel, fratello di Tano ed ex fidanzato di Gracia, sta scrivendo un discorso per festeggiare l'evento. Durante la stesura, inizia a riconsiderare i suoi sentimenti per la futura sposa, rendendosi conto di non averla mai dimenticata. Nel frattempo, le sorelle Molina fondano la cooperativa agricola Ecorana, dando vita a un nuovo progetto che potrebbe cambiare il futuro di Las Sabinas.