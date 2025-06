Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 17 giugno: Gracia riceve una notizie sconvolgente

Nel prossimo episodio della soap spagnola in onda su Rai 1: Una telefonata inattesa getta Gracia nel panico: riguarda suo marito Anton, e le notizie non sono buone. Manuela prova a scusarsi con Núñez,

Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas, questo il titolo originale della soap: Dopo una confessione di Manuela, Núñez esplode e prende una decisione drastica nei confronti della donna: le toglie ogni incarico sul campo, relegandola a compiti secondari.

Nell'episodio precedente

Dopo il matrimonio civile celebrato in gran segreto, Miguel ed Esther, all'insaputa di tutti, sono pronti a iniziare la loro luna di miele a New York. La notizia ha sconvolto anche la madre della sposa, ma ora i due si preparano a vivere giorni felici lontano da Mantera. Intanto, Gracia fatica ad accettare le nozze dell'uomo che ama e deve anche affrontare i debiti lasciati dall'ex marito Anton, che tornano a tormentarla.

Paca, invece, si sente sempre più legata a Paloma, che le ricorda Laura, madre della giovane, sua vecchia amica morta in un incidente automobilistico. Lucas è in conflitto con Nico, il nuovo fidanzato di Lucía, e tra accuse e vecchi rancori, la tensione cresce. Intanto, Paca e Tomás proseguono con determinazione il loro ambizioso piano minerario.

Anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas: Da Madrid arrivano brutte notizie per Gracia

Il legame tra Paca e Paloma è cresciuto negli ultimi giorni, ma la forte somiglianza tra la madre scomparsa delle sorelle Molina e la defunta madre di Paloma continua ad attirare l'attenzione della Utrera. Nonostante questo, Paloma vuole mettere le cose in chiaro: non può dimenticare il comportamento ambiguo di Paca né il suo tentativo di mettere le mani sulla loro proprietà.

Nel frattempo, il rapporto tra Manuela e Núñez si è incrinato da quando lei ha iniziato a sospettare che il collega possa essere coinvolto, in qualche modo, nell'omicidio di Óscar Egea. La tensione tra i due cresce ancora: l'agente è costretta a chiedere scusa a Núñez per via di un'iniziativa di sua madre, e si lascia sfuggire di aver parlato nuovamente con Paca.

Dopo questa rivelazione, Núñez, furioso, decide di rimuovere Manuela dalle indagini sul campo, assegnandole soltanto compiti burocratici e togliendole ogni responsabilità investigativa. Intanto, Gracia riceve una telefonata che la sconvolge: riguarda suo marito Anton, e non porta buone notizie.