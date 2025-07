Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 15 luglio, lutto a Manterana: un altro omicidio sconvolge la comunità

Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con due episodi nella sua nuova collocazione, la serie va in onda a partire dalle ore 8.45 su Rai 2 e sarà disponibile in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas, Esther organizza un pranzo per celebrare Tano e Gracia. Paca si ritrova a lottare su due fronti: sentimenti e lavoro.

Nell'episodio precedente

Dopo il suo sorprendente ritorno a Manterana, Laura racconta tutto alla polizia, che decide di riesumare la salma sepolta nella sua bara per scoprirne la vera identità. Emilio la accoglie a Casa Larrea, dove con Silvia rievocano il passato, ma Laura mostra preoccupanti vuoti di memoria. Intanto, Miguel prega Gracia di non accettare la proposta di Tano, che ha già causato una lite tra fratelli.

Silvia si confronta con Paca, mentre Manuela è turbata dal sacrificio che Álex è disposto a fare per lei. La poliziotta dubita che rinuncerà alla sua vocazione. Gracia trova appoggio familiare, persino da Lucas, inizialmente contrario. Miguel prova a fare pace con Tano. Esther e il Larrea sperano in un figlio, mentre Álex non perdona Emilio per il male fatto a Óscar.

Ritorno a Las Sabinas: Natalia Sánchez interpreta Esther

Anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas: Un ospite inatteso rovina il pranzo organizzato da Esther

Il cuore di Paca è in subbuglio: confessa finalmente i suoi sentimenti a Laura, ma la risposta che riceve è a dir poco disarmante. Nel frattempo, Emilio non si arrende e cerca di ricucire il rapporto con la sua ex moglie, creduta morta fino a qualche giorno fa. L'amore sbocciato per Tano e Gracia, che annunciano ufficialmente il loro fidanzamento.

La notizia porta una ventata di gioia nella famiglia Molina e viene accolta positivamente anche da Esther, che ha sempre temuto che il legame tra Gracia e suo marito potesse rovinare il loro rapporto. L'unico che non sembra contento della notizia è Miguel che solo da poco ha accettato il legame tra la sua ex fidanzata e suo fratello.

Esther organizza un pranzo speciale per festeggiare con Tano, Gracia e Miguel, ma l'arrivo di un ospite inatteso getta scompiglio. Non è l'unica sorpresa: il gruppo ambientalista di cui faceva parte Óscar presenta ricorso contro il progetto di scavi di Paca, minacciando di mettere a rischio i piani di espansione della Utrera.

Ritorno a Las Sabinas: Jordi Coll interpreta Tomás Robledo

Laura spinge Paca a uscire dalla sua zona di sicurezza, chiedendole di sostenere attivamente Gracia e il progetto di rilancio di Las Sabinas. Un invito che sembra inizialmente costruttivo, ma che finisce per incrinare ancora una volta il legame tra le due donne e gettare nuove ombre sugli scavi già contestati dagli ecologisti

La direzione presa da Paca nel suo piano di sviluppo, infatti, suscita la disapprovazione di Tomás, sempre più scettico sulle sue scelte. Nel frattempo, Tano cerca di capire cosa abbia spinto sua madre Silvia ad allontanarsi bruscamente da Paca, ma un nuovo, inaspettato colpo di scena scuote la tranquillità di Manterana, lasciando tutti senza parole: anche Alex viene trovato morto