Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 14 luglio: Esther e Miguel sognano un figlio, Laura racconta tutto

Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con due episodi nella sua nuova collocazione, la serie va in onda a partire dalle ore 8.45 su Rai 2 e sarà disponibile in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas la polizia riesuma la presunta salma di Laura. Intanto, tensioni, scontri e segreti scuotono Casa Larrea e dintorni.

Nell'episodio precedente

Il ritorno di Laura sta scuotendo dalle fondamenta Manterana. La comunità è spaccata: chi non perdona l'inganno passato e chi è pronto ad accoglierla. Laura incontra i suoi nipoti e vive un momento toccante con Paloma, carico di emozioni e ricordi. Intanto, Trini dubita dei suoi sentimenti per Emilio mentre Gracia trova conforto inaspettato.

La proposta di matrimonio di Tano a Gracia scatena tensioni tra i Larrea che culmina in un confronto dove Miguel colpisce Tano. Paca è consumata dalla rabbia per Laura, una vera ossessione. L'amore tra Manuela e Álex è impossibile: lui è tormentato tra vocazione e desiderio. La Guardia Civil indaga sulla finta morte di Laura. Un attacco informatico ai conti di El Acebuche mette Paca alle strette, costringendola a chiedere aiuto.

Ritorno a Las Sabinas: Tano e Miguel

Anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas: Álex non perdona Emilio, coinvolto nella morte di Óscar

Laura dopo il suo inaspettato ritorno a Manterana, racconta la sua versione dei fatti alla polizia, che decide di riesumare la salma creduta sua per identificare chi giace nella bara. Nel frattempo, Emilio la porta a Casa Larrea. Lì, in compagnia di Silvia, i tre ripercorrono i bei vecchi tempi, ma Laura inizia a manifestare preoccupanti vuoti di memoria.

Parallelamente, Miguel supplica Gracia di rifiutare la proposta di matrimonio di Tano ,che ha già portato ad uno scontro fisico tra i due fratelli. Dopo aver trascorso del tempo con Laura ed Emilio, Silvia si confronta faccia a faccia con Paca. Manuela, invece, è assalita dai dubbi riguardo al sacrificio che Álex è disposto a compiere.

L'agente di polizia non crede che l'uomo rinuncerà alla sua vocazione per lei. Gracia discute con la sua famiglia della proposta di matrimonio di Tano e riceve un supporto quasi unanime. Lucas, inizialmente contrario, cambia idea dopo aver parlato con Tano stesso. Miguel, intanto, cerca di ricucire il rapporto con il fratello dopo la lite dei giorni precedenti.

Paca interpretata da María Casal

Il Larrea ed Esther continuano a sperare che la loro unione sia coronata dall'arrivo di un bambino. Nel frattempo, Paca decide di chiedere scusa a Silvia. Álex, invece, non riesce a perdonare Emilio per aver fatto del male a Óscar e per essere stato, in qualche modo, coinvolto nell'omicidio di suo fratello.