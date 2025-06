Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni 12 giugno: Esther scopre che Gracia è ancora innamorata di Miguel

Ritorno a Las Sabinas prosegue domani giovedì 12 giugno con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata di Regreso a Las Sabinas, questo il titolo originale della soap: Gracia decide di non partecipare al matrimonio e getta la futura sposa nel panico.

Nell'episodio precedente

Dopo l'addio al nubilato, Miguel, completamente ubriaco si presenta alla porta di Gracia. L' incontro tra i due degenera rapidamente e lei lo respinge con fermezza. Ferito nell'orgoglio, Miguel decide di vendicarsi in modo meschino. In particolare, sceglie di non rispettare l'accordo sull'uso dell'acqua stipulato tra le sorelle Molina e Paca.

Per risolvere la situazione, Gracia sarà costretta a chiedere aiuto proprio alla mamma di Esther. Nel frattempo, Manuela continua a indagare sull'omicidio di Óscar e comincia a sospettare che Núñez le stia nascondendo qualcosa, per questo chiede aiuto a Daniel per cercare spiegazioni sul comportamento ambiguo del collega.

Ritorno a Las Sabinas: Lolo Herrero interpreta Pablo Núñez

Anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas: Gracia confida a sua sorella l'amore per Miguel

Le nozze tra Esther e Manuel si avvicinano, ma Paca, nonostante le richieste della figlia, continua a voler intromettersi in ogni decisione della coppia. Questo atteggiamento provoca numerosi scontri tra le due donne. Come se non bastasse, Esther rimarrà scioccata da una decisione di Gracia. La Molina confiderà infatti a Paloma di provare ancora dei sentimenti per Miguel, ammettendo di essere ancora innamorata dell'uomo che sta per sposarsi.

Per non soffrire ulteriormente, Gracia prenderà una decisione drastica: non parteciperà al matrimonio. La notizia getterà Esther nello sconforto, confermandole ciò che aveva già iniziato a sospettare: il legame tra Miguel e Gracia non si è mai davvero spezzato. Nel frattempo, Martina chiede aiuto a Daniel: sospetta che Núñez sia coinvolto nell'omicidio di Óscar. Il poliziotto scopre che qualcuno è entrato nel suo computer.

Dopo il suo ritorno a Manterana, Gracia decide che è il momento di rimettersi al lavoro e riceverà un importante sostegno per questa sua nuova iniziativa. Intanto Emilio sceglie di aiutare in segreto suo nipote Lucas a risolvere alcuni problemi, agendo all'insaputa della madre del ragazzo.