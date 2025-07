Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 11 luglio: Laura incontra i nipoti, ma Paca è fuori controllo

Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con due episodi nella sua nuova collocazione, la serie va in onda a partire dalle ore 8.45 su Rai 2 e sarà disponibile in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas, la proposta di matrimonio di Tano a Gracia riapre vecchie ferite tra i fratelli Larrea.

Nell'episodio precedente

Un evento inaspettato sconvolge la famiglia Molina e l'intera comunità di Manterana: Laura, la moglie di Emilio e madre di Gracia e Paloma, creduta morta in un incidente anni prima, è viva. Il suo ritorno lascia tutti senza parole, in particolare Paca, completamente sconvolta. Per le figlie, la notizia è uno shock: Gracia e Paloma reagiscono in modo opposto, combattute tra commozione e rabbia.

Come può una madre fingere la propria morte e ora chiedere di essere accolta? Messa alle strette, Laura racconta la verità: ha vissuto nell'ombra a causa di una profonda depressione. Le sue parole colpiscono Emilio, che non riesce a trattenere l'emozione, e anche Paca, che deve affrontare sentimenti mai sopiti. Intanto Tano, innamorato di Gracia, cerca di avvicinarsi alla donna approfittando della confusione.

Ritorno a Las Sabinas: Paca è interpretata da María Casal

Anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas: Álex confuso tra Dio e l'amore per Manuela

Il ritorno di Laura continua a sconvolgere gli equilibri di Manterana. La sua ricomparsa divide profondamente la comunità: c'è chi, ferito dall'inganno orchestrato in passato, non riesce a perdonarla, mentre altri scelgono di accoglierla nuovamente nelle proprie vite. Tra momenti difficili e riconciliazioni inaspettate, Laura fa la conoscenza dei suoi nipoti e vive un toccante incontro con Paloma, carico di emozioni e ricordi.

Nel frattempo, Trini si ritrova a mettere in discussione i propri sentimenti per Emilio, mentre Gracia, in un momento di fragilità, trova conforto e comprensione proprio in una persona da cui non si sarebbe mai aspettata empatia. La proposta di matrimonio ricevuta da Tano accende i riflettori su Gracia, ma la notizia scatena forti tensioni all'interno della famiglia Larrea, culminando in un confronto acceso tra i fratelli con Miguel che colpisce Tano con un pugno.

Paca, invece, si lascia consumare dalla rabbia nei confronti di Laura, un sentimento che lentamente degenera in un'ossessione pericolosa. Sul fronte sentimentale, l'amore nato tra Manuela e Álex si rivela impossibile: Álex, diviso tra vocazione e desiderio, è tormentato da un conflitto interiore che rischia di spezzarlo. Come se non bastasse, la Guardia Civil apre un'indagine sulla messinscena della morte di Laura. E a peggiorare ulteriormente la situazione, un attacco informatico colpisce i conti di El Acebuche, mettendo Paca alle strette costringendola, controvoglia, a chiedere aiuto.