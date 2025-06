Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni 11 giugno: Miguel si presenta ubriaco da Gracia e non accetta il suo no!

Nel prossimo episodio della soap spagnola in onda su Rai 1: la mossa di Miguel potrebbe cambiare per sempre i rapporti con Gracia che sarà costretta a chiedere aiuto.

Ritorno a Las Sabinas prosegue domani mercoledì 11 giugno con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata di Regreso a Las Sabinas, questo il titolo originale della soap: Manuela coinvolge Daniel nelle indagini per l'omicidio di Óscar Egea.

Nell'episodio precedente

Manuela inizia a nutrire dei sospetti su Núñez mentre continua le sue indagini per l'omicidio di Óscar, la poliziotta è convinta che il collega le nasconda qualcosa. Superate le loro divergenze, Miguel e Esther hanno deciso la data delle nozze pronti a celebrare i rispettivi addii al celibato e al nubilato.

Gracia, riluttante ma costretta a partecipare alla festa in onore della futura sposa, finisce suo malgrado coinvolta in una discussione accesa. L''addio al celibato di Miguel stenta a decollare, ma qualcuno del gruppo riesce finalmente a movimentare la festa. Paloma e Richi sono finalmente in sintonia

Dopo l'addio al nubilato, Miguel, completamente ubriaco, decide di affrontare Gracia per un chiarimento. Tuttavia, l'incontro tra i due degenera rapidamente: Gracia, visibilmente preoccupata per lo stato alterato dell'uomo, lo respinge con fermezza.

Ferito nell'orgoglio per l'ennesimo rifiuto da parte della sua ex fidanzata, Miguel decide di vendicarsi in modo meschino. In particolare, sceglie di non rispettare l'accordo sull'uso dell'acqua stipulato tra le sorelle Molina e Paca, futura suocera del Mellado.

Per risolvere la complicata situazione, Gracia si troverà costretta a chiedere aiuto proprio alla persona che avrebbe voluto tenere lontana: la temuta mamma di Esther, l'ultima con cui desidererebbe avere a che fare.

Nel frattempo, Manuela continua a indagare sull'omicidio di Óscar. La tenace poliziotta comincia a sospettare che Núñez le stia nascondendo qualcosa. Decisa a scoprire la verità, si rivolge a Daniel per cercare spiegazioni sul comportamento ambiguo del collega.