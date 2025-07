Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 10 luglio, Gracia e Paloma sono sconvolte: Laura è viva!

Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con due episodi nella sua nuova collocazione, la serie va in onda a partire dalle ore 8.45 su Rai 2 e sarà disponibile in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas, Emilio e Paca davanti all'impossibile, la donna di cui erano innamorati è tornata.

Nell'episodio precedente

Emilio, sopraffatto dal rimorso, decide di costituirsi e confessa di essere il responsabile della morte di Oscar. Dopo la sua ammissione, viene arrestato e rinchiuso in una cella in attesa delle indagini della Guardia Civil. Su richiesta di Gracia, accetta di farsi assistere da un avvocato. Tano, che trova un legale per Emilio, si apre con la madre e il fratello, confessando i suoi sentimenti per Gracia

L'uomo rivela che ha l'intenzione di chiederle di sposarlo. Miguel, però, non reagisce bene alla notizia. Intanto, María, ospite alla tenuta e amica di Paloma, decide di fare un passo indietro per non alimentare tensioni tra i Molina. Infine, Silvia, madre di Miguel e Tano, si reca da Gracia per chiederle perdono, compiendo un gesto di riconciliazione importante.

Ritorno a Las Sabinas: Tano

Anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas: Gracia e Paloma vogliono risposte da Laura

Un evento straordinario e totalmente inaspettato sconvolge l'equilibrio della famiglia Molina e dell'intera comunità di Manterana. La notizia lascia tutti attoniti, ma alcuni - come Paca - rimangono completamente sconvolti e incapaci di nascondere lo stupore. Laura, la moglie di Emilio e madre di Gracia e Paloma, creduta morta da anni in seguito a un tragico incidente automobilistico, è viva. E adesso è tornata nel paese.

Il suo ritorno getta un'ombra di confusione e dolore, soprattutto sulle figlie, che si ritrovano improvvisamente davanti a una madre che avevano pianto da tempo. Gracia e Paloma reagiscono in maniera opposta: tra loro si alternano rabbia e commozione, un turbinio di sentimenti contrastanti che rende difficile distinguere il sollievo dal risentimento. Come può una madre scegliere di sparire fingendo la propria morte? Come può pretendere ora di essere accolta a braccia aperte?

Laura, messa alle strette, decide di raccontare la verità: spiega ai suoi familiari cosa è accaduto davvero: una grave crisi depressiva l'ha spinta a scomparire e spiega come ha vissuto in questi anni di silenzio e menzogne. Le sue parole scuotono nel profondo Gracia, Paloma ed il marito Emilio, che fatica a contenere l'emozione.

Ritorno a Las Sabinas: Paca è interpretata da María Casal

Anche Paca, che non ha mai smesso di amarlo, si ritrova a fare i conti con un passato che credeva ormai sepolto. Nel frattempo, Tano - da tempo innamorato di Gracia - osserva con attenzione ciò che sta accadendo. Deciso a chiederle di sposarlo, l'uomo cerca di approfittare della situazione instabile per avvicinarsi ancora di più a lei.