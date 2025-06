Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni 10 giugno: la festa di Esther si trasforma in un campo di battaglia

Ritorno a Las Sabinas prosegue domani martedì 10 giugno con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata di Regreso a Las Sabinas, questo il titolo originale della soap: Manuela segue il suo istinto e inizia a scavare nel passato di Núñez.

Nell'episodio precedente

Paca e Tomás sono coinvolti in un progetto segreto destinato a sconvolgere la comunità. I due hanno una discussione accesa, incentrata sulla fine della relazione tra Esther e Miguel. La Utrera lo minaccia di escluderlo dal piano. Lucas non sa cosa fare del suo futuro: il ragazzo è ancora indeciso.

Da un lato vorrebbe tornare a Madrid, dall'altro non vuole lasciare suo nonno, sua madre Gracia e sua sorella Julia. Miguel ed Esther cercano di mettere da parte le tensioni, trovano un punto d'incontro e riprogrammano le nozze. Martina trova un sospettato del tutto inaspettato mentre indaga sulla morte di Óscar:

Ritorno a Las Sabinas: Lolo Herrero interpreta Pablo Núñez

Anticipazioni Ritorno a Las Sabinas: la serata di Miguel prende una svolta inaspettata

Manuela, impegnata nelle indagini per l'omicidio di Óscar, turbata da alcuni atteggiamenti ambigui, comincia a nutrire forti sospetti su Núñez. Il suo sesto senso le suggerisce che l'uomo nasconde qualcosa, e il suo sguardo vigile si fa sempre più insistente. Intanto, l'atmosfera sembra decisamente più leggera per Miguel ed Esther.

Superato il difficile momento che li aveva spinti a rompere il fidanzamento ora che hanno deciso la data delle nozze pronti a celebrare i rispettivi addii al celibato e al nubilato. Tuttavia, le cose non vanno esattamente come previsto. Gracia, riluttante ma costretta a partecipare alla festa in onore della futura sposa, finisce suo malgrado coinvolta in una discussione accesa.

Una scintilla improvvisa dà il via a una lite che rischia di rovinare la serata. Dall'altra parte del paese, l'addio al celibato di Miguel stenta a decollare: la serata si rivela piatta e priva di entusiasmo. Ma quando tutto sembra perduto, qualcuno del gruppo riesce finalmente a movimentare la festa.

Nel frattempo, tra Paloma e Richi, complice l'atmosfera festosa inizia a nascere una sorprendente sintonia dopo i momenti di tensione che avevano caratterizzato il loro rapporto nelle precedenti settimane. L'intesa tra loro cresce e questo aiuta i due a svolgere il loro lavoro nel miglior modo possibile.