Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 1 luglio: Paca ricatta Gracia, Esther si ribella e chiama la polizia

Nel prossimo episodio della soap spagnola in onda su Rai 1: Paca coglie la disperazione di Gracia dopo il rapimento di Lucas per avanzare una proposta shock.

Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con un nuovo episodio, in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e disponibile in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas, titolo originale della soap: Esther sfida apertamente il ricattatore mettendo a rischio non solo la vita di Lucas, ma anche quella di Miguel.

Nell'episodio precedente

Gracia è angosciata: suo figlio Lucas non è mai arrivato dalla nonna a Barcellona e il suo telefono risulta irraggiungibile. Ignora però che il ragazzo è stato rapito. Disperata, cerca informazioni ovunque finché riceve una telefonata sconvolgente: un uomo le chiede una grossa somma di denaro per liberarlo. In questo momento drammatico emerge un segreto custodito a lungo.

Lucas è il figlio di Miguel. Intanto si scopre che l'arrivo di María a Las Sabinas non è affatto casuale. Nel frattempo Emilio affronta Paca, accusandola di aver superato ogni limite, soprattutto nel rapporto con Paloma. A quel punto Gracia, sopraffatta dalla paura e dal dolore, trova la forza di confessare tutto a Miguel. L'uomo, sconvolto, si propone subito di aiutarla a pagare il riscatto.

Ritorno a Las Sabinas: Roger Padilla interpreta Lucas

Anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas: Esther rompe gli accordi con il rapitore

Paca è l'unica persona in grado di fornire il milione di euro necessario per pagare il riscatto di Lucas. Ancora una volta, la donna si dimostra senza scrupoli e pronta ad approfittare delle difficoltà di Gracia e della famiglia Molina, proponendo alla donna di acquistare le sue quote di proprietà di Las Sabinas.

Nel frattempo, Esther, preoccupata per Miguel - che accompagna Gracia all'appuntamento per il pagamento del riscatto - prende una decisione avventata. Nonostante le chiare richieste del rapitore e le suppliche di Gracia e Miguel, Esther decide di avvertire la polizia, che fino a quel momento era all'oscuro del sequestro.

Una scelta rischiosa, che potrebbe mettere in pericolo non solo la vita di Lucas, ma anche quella di Miguel. Il rapitore, infatti, aveva imposto che allo scambio si presentasse soltanto la madre del ragazzo. In caso contrario, aveva minacciato di far saltare l'intero accordo.