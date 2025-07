Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 1 agosto: Tano smette di avvelenare Gracia, ma per il bimbo forse è tardi

Nel doppio appuntamento di domani: il pentimento di Tano arriva troppo tardi per salvare Gracia? Intanto, la donna si aggrappa con forza alla speranza che cresce dentro di lei.

Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con due episodi nella sua nuova collocazione, la serie va in onda a partire dalle ore 8.45 su Rai 2 e sarà disponibile in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas, questo è il titolo originale della soap, dopo l'assalto al comando, i segreti di Manterana vengono finalmente alla luce:

Nell'episodio precedente della soap spagnola

Per il suo diciottesimo compleanno, Lucas desidera soltanto una cosa: trascorrere una cena intima con i suoi genitori, Gracia e Miguel, per celebrare insieme quel momento speciale, rivivendo i ricordi più belli del loro amore. Mentre la famiglia tenta di ritrovare un po' di serenità, un'ombra si allunga su di loro: Tano, tormentato dalla gelosia verso la moglie e il fratello, è sempre più instabile.

Soffocato dai sospetti, Tano decide di confidarsi con Esther: è convinto che il bambino che sua moglie aspetta non sia suo, ma il risultato di un incontro clandestino tra Gracia e Miguel, avvenuto appena due giorni prima delle nozze. Accecato dall'ossessione e in preda a una follia crescente, Tano elabora un piano spietato: avvelenare Gracia per provocarle l'aborto e vendicarsi così del tradimento che crede di aver subito.

Ritorno a Las Sabinas: Tano

Anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas: Paca tenta di salvare El Acebuche

Grazie alle rivelazioni di Tomas, le indagini della Guardia Civil subiscono una svolta decisiva. Intanto, Tano prosegue con il suo crudele piano ai danni di Gracia: spinto dalla gelosia, continua ad avvelenarla lentamente nella speranza che perda il bambino, che lui crede appartenga a Miguel. A Manterana, la notizia dell'arresto di Carmen, conosciuta da tutti come Laura, si è ormai diffusa, suscitando sconcerto e inquietudine tra gli abitanti.

Nati fa una scoperta sconvolgente: trova una vecchia fotografia, scattata da lei nel bosco mesi prima dell'arrivo di Laura in paese, che ritrae proprio la donna accanto a Daniel. Nel frattempo, Emilio affronta Carmen/Laura in un duro faccia a faccia, cercando di spingerla a confessare la verità.

In seguito alla sparatoria avvenuta al comando della Guardia Civil, Manuela e i Molina vengono finalmente a conoscenza dell'intera verità su ciò che è accaduto a Manterana. Gracia, pur consumata dal dolore, cerca di trasmettere un messaggio di speranza ai suoi ragazzi, aggrappandosi all'unica luce rimasta nella sua vita: il bambino che porta in grembo.

Ritorno a Las Sabinas: Laura/Carmen interpretata da Ángela Molina

Tano, travolto dai sensi di colpa, interrompe l'avvelenamento della moglie, ma il suo gesto potrebbe essere arrivato troppo tardi. Intanto, Paca si batte con tutte le sue forze per salvare El Acebuche dai gravi problemi che lo minacciano. In un clima ancora teso ma carico di riconoscenza, i fratelli Larrea esprimono la loro gratitudine ad Emilio.