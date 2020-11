Ritorno a Brideshead, Luca Guadagnino dirigerà il remake con Cate Blanchett e Andrew Garfield?

Un remake di Ritorno a Brideshead con la regia di Luca Guadagnino e Cate Blanchett, Ralph Fiennes e Andrew Garfield nel cast sarebbe in lavorazione per BBC.

Sarebbe questa l'ultima novità televisiva: BBC starebbe pianificando una adattamento per il piccolo schermo di Ritorno a Brideshead, alla cui regia vi sarebbe il regista italiano Luca Guadagnino. Non sonlo, ma secondo le ultime indiscrezioni condivise dal Daily Mail, tre stelle di Hollywood sarebbero legate al progetto: Cate Blanchett, Ralph Fiennes e Andrew Garfield.

Salvatore, Shoemaker of Dreams: una foto di Luca Guadagnino

Secondo quanto riportato anche da Deadline, si tratterebbe di una miniserie, e la trattativa, almeno per quanto riguarda la regia, starebbe per essere finalizzato con BBC, Mammoth e Moonage Pictures.

A quanto pare, infatti, le conversazioni tra Luca Guadagnino e l'uomo a carico della divisione drama di BBC, Piers Wenger, sarebbero ormai in corso da quasi due anni, e quest'ultimo si sarebbe anche recato in Italia per discutere del progetto che potrebbe iniziare la produzione già dal prossimo anno.

The Social Network: Andrew Garfield nel ruolo di Eduardo Saverin

Intanto, dal Daily Mail arriverebbero le prime indiscrezioni sul coinvolgimento del network HBO e sul casting della serie: stando a quanto riportato dal tabloid britannico, Cate Blanchett, Ralph Fiennes e Andrew Garfield avrebbero già firmato il contratto. Deadline, tuttavia, considera premature tali informazioni, in quanto Mammoth starebbe ancora parlano con diverse emittenti negli Stati Uniti (inclusa HBO), e il cast non sarebbe ancora stato deciso (ad esempio, sempre dal Daily Mail, sarebbero stati fatti anche i nomi di Rooney Mara e Joe Alwyn come possibili interpreti) .

Ritorno a Brideshead, romanzo pubblicato da Evelyn Waugh nel 1945, ha già avuto due trasposizioni sullo schermo: la serie tv del 1981 con Jeremy Irons, e il film del 2008 con Matthew Goode.

Entrambi gli attori interpretavano il ruolo del protagonista, Charles Ryder, la cui storia e amicizia con la famiglia aristocratica dei Flytes è al centro delle vicende narrate.

Stando sempre al Daily Mail, nel nuovo adattamento la parte verrebbe ricoperta da Garfield, mentre Blanchett e Fiennes interpreterebbero Lord e Lady Marchmain.