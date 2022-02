Rita Ora e Taika Waititi celebrano il loro amore sui social: "Quattro anni fa il primo incontro" (FOTO)

Rita Ora ha condiviso sui social alcuni scatti inediti per celebrare la sua relazione con Taika Waititi. La cantante ha quindi ringraziato il regista per "essere cool", ricevendo una risposta piena d'amore dal suo compagno.

In occasione della giornata di San Valentino, milioni di innamorati hanno espresso sui social l'amore per il proprio partner: tra questi, anche numerose celebrità, come ad esempio Rita Ora e Taika Waititi. La cantante britannica ed il registra australiano stanno insieme ormai da un anno, anche se il loro primo incontro risale a quattro anni fa, come ricordato dallo stesso Waititi su Instagram. All'inizio di questa settimana, i due hanno pubblicato alcuni scatti inediti che ritraggono momenti trascorsi insieme. "Noi. 4 anni fa. Ad ora. Grazie per essere cool. E per intrattenermi sempre... Buon San Valentino mio migliore amico", si legge nel post di Rita Ora, mentre il regista di Jojo Rabbit ha scritto: "La prima foto la notte in cui ci siamo incontrati, quattro anni fa. Siamo stati amici da allora. Poi un anno fa abbiamo deciso di 'complicare' le cose ma in realtà è diventato tutto più facile. Buon San Valentino alla mia migliore amica".

Di recente, Rita Ora ha detto a The Independent che le piacerebbe "avere una bella famiglia numerosa", ed ha anche parlato della sua storia d'amore con Taika, dicendo che "non si aspettava di trovare l'amore" con lui e aggiungendo che, in realtà, neanche lo stavo cercando. Ha quindi aggiunto che desidera tenere la sua relazione fuori dai riflettori per proteggerla: "Penso che si debba proteggere qualcosa a cui tieni davvero. Bisogna avere un po' di senso della privacy. Non l'avrei saputo se non avessi vissuto quello che ho passato".

Ricordiamo che, nei mesi scorsi, tramite un simpatico post condiviso su Twitter, Taika Waititi si è candidato come nuovo interprete di James Bond al posto di Daniel Craig, attore che ha salutato l'iconico ruolo cinematografico dopo 16 anni, con il film No Time to Die.