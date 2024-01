Rischiatutto '70 con Carlo Conti stasera su Rai 1: ospiti e anticipazioni del 3 gennaio

Stasera su Rai 1 va in onda Rischiatutto '70: una serata speciale per celebrare la Rai con uno dei programmi più iconici di sempre.

Un autentico tributo celebra l'anniversario delle trasmissioni ufficiali della Rai, avviate il 3 gennaio 1954. Precisamente 70 anni dopo, questa sera, mercoledì 3 gennaio 2024, Rai 1 propone in prima serata Rischiatutto '70, condotto da Carlo Conti. L'evento si configura come una straordinaria celebrazione ricca di ricordi, personaggi, emozioni, aneddoti, primati e curiosità.

La Storia della Rai: Dagli Inizi a 'La Domenica Sportiva' e 'Arrivi e Partenze'

Proprio il 3 gennaio 1954, iniziavano ufficialmente le trasmissioni sul piccolo schermo, con programmi iconici come La Domenica Sportiva e 'Arrivi e Partenze', che segnò il debutto televisivo di Mike Bongiorno in Italia.

Una Puntata Speciale del Rischiatutto per Celebrare 70 Anni di Successi Rai

Per rendere omaggio a questa ricorrenza, il quiz per eccellenza, il Rischiatutto, sarà protagonista di una puntata speciale. Un viaggio attraverso i volti, personaggi, programmi e storie che hanno caratterizzato questi 70 anni della Rai.

Le Coppie di Concorrenti e gli Ospiti Vip del Programma

I volti dei personaggi tv parteciperanno al gioco, divisi in tre coppie fantastiche di concorrenti: Mara Venier e Albero Matano; Loretta Goggi e Luca Argentero; Piero Chiambretti e Nino Frassica. Celebri ospiti musicali come Renato Zero e Massimo Ranieri, e in collegamento, il grande Pippo Baudo, arricchiranno la serata.

Il Divertimento e la Memoria al Centro della Serata Evento del 3 Gennaio

Il divertimento e la memoria saranno gli elementi trainanti della serata evento del 3 gennaio. Utilizzando il motore di gioco del 'Rischiatutto', la Rai presenterà, ricorderà e commenterà quanto di meglio e significativo ha prodotto in questi primi 70 anni.

Le Cabine del 'Rischiatutto' e la Sfida dei Concorrenti Vip

Le tre celebri cabine del 'Rischiatutto' ospiteranno sei concorrenti Vip, competendo per rispondere alla leggendaria domanda finale e raggiungere la vittoria.

Un Viaggio Attraverso le "Materie" e le Domande del Tabellone

Le materie e le domande del tabellone spazieranno da "i varietà" a "sceneggiati e fiction", dalla "comicità" alla musica, includendo programmi iconici come 'Canzonissima', 'Fantastico', 'Sanremo', 'Carosello', 'Indietro Tutta', e altro ancora.

Atmosfere e Ricordi Rivivono con la Scenografia a Led Multiscena e i Video

La scenografia a led multiscena e i video accompagneranno alcune domande, permettendo ai telespettatori di rivivere le atmosfere dei programmi e arricchire i ricordi ed emozioni legati alla storia della Rai.

Dove vedere Rischiatutto '70

Rischiatutto 70 andrà in onda stasera mercoledì 3 gennaio su Rai 1 in prima serata alle 21:30 e si potrà seguire anche in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand.