Rino Gattuso esplode in tre lingue, scontro infuocato in diretta TV: "Tu che hai ganato nella vita?

Serata infuocata per Gennaro Gattuso, protagonista di un scontro in diretta televisiva dopo la pesante sconfitta del suo Hajduk Spalato contro il Rijeka per 3-0. Al centro della polemica, l'ex calciatore e ora opinionista di Max Sport, Josko Jelicic, con cui il tecnico italiano ha avuto un acceso diverbio davanti alle telecamere.

La scintilla: stretta di mano negata e accuse reciproche

Fin dal suo ingresso nello studio televisivo, 'Ringhio' Gattuso ha lasciato intendere il suo stato d'animo teso. Dopo aver salutato tutti con una stretta di mano, ha volutamente ignorato Jelicic, motivando la sua scelta con parole dure: "A te non dico niente perché parli troppo e hai poco rispetto per le persone. Eppure hai giocato a calcio e dovresti conoscere bene la situazione. Parli sempre troppo male e non ho alcun rispetto per te".

L'opinionista non ha lasciato cadere la provocazione e ha rincarato la dose: "Giochi malissimo". A quel punto, la tensione è salita alle stelle. Gattuso, visibilmente infastidito, ha alzato la mano con l'indice puntato a pochi centimetri dal volto del suo interlocutore, esclamando: "Devi rispettare le persone". Jelicic, per nulla intimorito, ha risposto a tono: "Non devi usare la mano".

Gattuso durante la presentazione a Spalato

L'ira di Ringhio e la promessa di non concedere più interviste

La situazione è degenerata ulteriormente, con Gattuso che ha ribadito con fermezza: "Questo è il mio stile, devi avere rispetto. Parli solo quando sei in studio, parla qui di calcio, faccia a faccia. Non voglio parlarti". L'allenatore italiano ha poi minacciato di non rilasciare più interviste all'emittente croata: "Questa è l'ultima volta che sono qui, non parlerò più con questa tv se ci sarà lui. Perché è una persona cattiva".

A chiudere il confronto, un affondo velenoso di 'Ringhio' Gattuso, che durante la lite ha mischiato, italiano, inglese e spagnolo nei confronti di Jelicic: "Cosa hai vinto nella tua vita? Quando parli sembra che hai vinto tutto, non hai rispetto". Jelicic ha replicato: "Gattuso deve rispettare le nostre regole".

Dopo l'uscita di scena di Gattuso, l'opinionista ha voluto precisare la sua posizione, accusando l'allenatore di non accettare le critiche: "Mi ha detto di parlare solo male dell'Hajduk, gli ho detto di non puntare il dito contro di me e mi ha risposto che quello era il suo stile. Gli ho risposto: 'Sei uno straniero, rispetta quello che abbiamo qui, ho il diritto di dire quello che voglio'".

Le critiche di Jelicic a Gattuso: il motivo dello scontro

Non è un mistero che l'opinionista croato non abbia mai risparmiato critiche al tecnico italiano. In passato aveva dichiarato: "L'Hajduk è il primo piccolo miracolo calcistico ed è il primo vero risultato di livello di Gattuso come allenatore, ma perché è primo in classifica con calciatori che giocano così male?". Dopo la sfida con il Gorica aveva rincarato la dose: "Da qualche parte c'è un serio problema nello spogliatoio e in campo, ma i risultati lo mascherano brillantemente".

Attualmente, l'Hajduk Spalato, dopo ventisei giornate di campionato, occupa la seconda posizione in classifica, preceduto proprio dal Rijeka, la squadra della città conosciuta in Italia con il nome Fiume. Un contesto di grande tensione che ha evidentemente fatto esplodere la rabbia di Rino Gattuso, rendendo la diretta televisiva un vero e proprio campo di battaglia.