Rino Gaetano - Ma il cielo è sempre più blu: stasera su Rai1 il film con Claudio Santamaria

Rino Gaetano - Ma il cielo è sempre più blu, in onda stasera su Rai1 alle 21:25, è l'omaggio che la RAI tributa al grande artista, scomparso tragicamente 40 anni fa, il 2 giugno 1981.

Rino Gaetano - Ma il cielo è sempre più blu: Locandina

Il film, diretto da Marco Turco, trasmesso per la prima volta nel 2007 come miniserie in due puntate, è stato accolto con ottimi pareri, dalla critica quanto dal pubblico, soprattutto per l'ottima interpretazione di Claudio Santamaria, nei panni del protagonista.

Il racconto, definito da Anna Gaetano, sorella del cantautore, una "bellissima storia romanzata", ci riporta nel 1960: Salvatore Antonio Gaetano ha dieci anni quando dalla Calabria si trasferisce a Roma con la famiglia. Nella capitale conosce la solitudine, le frustrazioni, la gavetta, l'insuccesso del primo disco. E poi le lusinghe della dolce vita romana, gli amori, gli eccessi. Il primo successo arriva nel 1975 con Ma il cielo è sempre piú blu. Tre anni dopo, la consacrazione a Sanremo: cilindro, frac e ukulele, Rino Gaetano intona Gianna. Sembra l'inizio di una nuova vita, invece tutto finisce non molti anni piú in là, la notte del 2 giugno 1981...

Nel cast di Rino Gaetano - Ma il cielo è sempre più blu, accanto a Claudio Santamaria, anche Laura Chiatti, Kasia Smutniak, Thomas Trabacchi, Vitalba Andrea, Giorgio Colangeli, Nicola Di Pinto, Ninetto Davoli, Ivano De Matteo e Giorgio Caputo.