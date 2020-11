Rijeka-Napoli di Europa League stasera in onda: dove vederla in TV e in streaming

Stasera si gioca Napoli-Rijeka, quarto turno della fase a gironi della UEFA Europa League 2020/2021: ecco dove vederla in TV e in streaming.

Napoli-Rijeka, che si gioca stasera alle 21:00, è il quarto match della fase a gironi della UEFA Europa League 2020/2021. Dove vedere in TV e in streaming la gara degli uomini allenati da Gennaro Gattuso? Ecco i dettagli.

Dove vederla in TV

Napoli-Rijeka sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva su canali Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre). Prima del calcio d'inizio al San Paolo di Napoli, previsto per le ore 21:00, ci sarà un minuto di raccoglimento per ricordare Diego Armando Maradona, il campione argentino scomparso ieri e che ha regalato al Napoli due scudetti.

La telecronaca sarà di Maurizio Compagnoni, con il commento tecnico di Luca Pellegrini. I collegamenti da bordocampo saranno a cura di Massimo Ugolini. Per Diretta Goal (canale 252 del satellite) la telecronaca sarà di Dario Massara. Le due squadre fanno parte del Gruppo F di Europe League che vede in testa AZ, Napoli e Real Sociedad con sei punti chiude la classifica il Rijeka con 0 punti.

Dove vederla in streaming

Rijeka-Napoli può essere seguita in streaming sul proprio computer grazie a su Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app smartphone, Tablet o su PC. La partita si potrà vedere su NOW TV previo abbonamento o acquistando il singolo evento seguendo le istruzioni del servizio internet di Sky.