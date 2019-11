Ricky Tognazzi, lite con Marco Predolin da Barbara D’Urso: "Finalmente guardo in faccia questo str...o”

Marco Predolin e Ricky Tognazzi protagonisti di una lite su Canale 5 durante la puntata di ieri sera del Live - Non è la D'Urso che sembrava scorrere su binari troppi tranquilli per lo standard a cui ci ha abituati il programma.

Ricky Tognazzi e Simona Izzo sono stati tra gli ospiti del salotto del lunedì sera di Barbara D'Urso, argomento della serata il calo del desiderio ma Marco Predolin sta pensando ad altro. Due anni fa l'ex conduttore di "M'ama non m'ama" ha partecipato al Grande Fratello Vip insieme a Simona Izzo, i due hanno avuto numerosi scontri tanto che Ricky Tognazzi scrisse sui social riferendosi a Marco Predoloin: "è un fallito".

Per Predolin ieri sera è arrivato il momento di togliersi i sassolini dalle scarpe: in onda ha esordito con un tranquillo "finalmente dopo due anni posso guardare in faccia questo str...o, una persona che scrive queste cose, celandosi dietro i social invece da dirmelo in faccia è questa parola qui".

Tra Marco Predolin e Ricky Tognazzi è guerra! Da che parte state voi? #noneladurso pic.twitter.com/KoJjZCGtdS — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) November 25, 2019

Parte a quel punto la replica del regista "ti sei goduto cinque minuti di celebrità. Tu ne hai dette molte di più, sei stato offensivo con gli altri concorrenti. Rimani un maleducato e un incapace, sai solo insultare gli omosessuali e le donne. Sai solo parlare alle spalle. Ma come ti permetti? Hai rovinato anche questa serata". Ma la rissa verbale dura poco, Predolin dice che Ricky passerà alla storia "solo come il figlio di Ugo Tognazzi", ma Barbara si schiera e chiede a Predolin di scusarsi non prima di aver rimproverato Tognazzi per la sua velata minaccia "stai attento a dove esci, se di qua o di là". La lite o presunta tale finisce con una stretta di mano, un abbraccio ed un mancato duello all'arma bianca.

STIAMO SOGNANDO O È TUTTO VERO? Marco Predolin e Ricky Tognazzi fanno pace in diretta a Live #noneladurso! 🥰🥰🥰 pic.twitter.com/dYemxG9N5F — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) November 25, 2019

La puntata va avanti la Izzo parla del calo del desiderio con Alessandra Mussolini una delle 5 sfere con Predolin, Riccardo Signoretti, Alda D'Eusanio e Alba Parietti. L'attrice sostiene che "le donne a una certa età se non si calmano hanno un problema, se tu hai ancora i bollori dei venti anni hai un problema" Alessandra risponde con un raffinato "e allora vogliamo attaccarla al chiodo?". Poi una rivelazione fondamentale: Simona Izzo e Ricky Tognazzi ci fanno sapere che non fanno l'amore da 15 giorni fa, non tutti ci credono "Io ti sfido ad arrivare alla mia età. Da quanti anni sei sposata? Tu, Alba, sei una donna libera e li hai mollati tutti", forse tra le presenti in studio il calo sessuale interessa solo la Izzo.