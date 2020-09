Rick Moranis: una serie animata sull'attore di Ghostbusters è stata rifiutata: ecco perché

Una serie animata sue con Rick Moranis di Ghostbusters per Adult Swim? Il network americano ha detto 'No, grazie', scopriamo perché.

Rick Moranis e il network americano Adult Swim non sembrano andare troppo d'accordo. L'emittente avrebbe infatti rifiutato il pitch di una serie animata sull'attore di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi per un motivo ben preciso: il canale pensava che Moranis non fosse abbastanza famoso. Eppure la trama era davvero promettente.

Una scena di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi

Come riporta CBR, a raccontare il curioso aneddoto è l'utente YouTube RareBirdGames, autore del suddetto pitch.

Stando al ragazzo, che nel 2017 vinse un contest indetto proprio da Adult Swim al Comic-Con di San Diego, la storia ruotava attorno a un ragazzo di 18 anni che si trova in mano una rara scatola di cereali dal film del 1997 Tesoro, Mi si sono ristretti i ragazzi.

Questa scatola - un po' come le celebri tavolette di cioccolato di Willy Wonka - contiene un biglietto d'oro che lo decreta vincitore di un concorso che gli avrebbe permesso di incontrare Rick Moranis.

Tuttavia, una volta raggiunto il luogo in cui si era ormai ritirato l'attore, il giovane non rimane positivamente colpito da ciò che vede, almeno inizialmente.

Moranis si sarebbe infatti lasciato alle spalle la sua carriera, ma dietro questa decisione si cela un ottimo motivo: il suo sacrificio gli ha permesso di tenere il mondo al sicuro, perché ora ricopre il ruolo di Guardiano della Confine tra il nostro mondo e... L'inferno.

Il ragazzo, resosi conto che la sua vita, in confronto, non è poi tutto questo granché, decide così di prendere il posto di Moranis, diventando il nuovo Guardiano.

Sembra interessante, vero? Eppure, a quanto pare, la serie non ottenne il via libera a causa dei dubbi della rete sull'effettiva popolarità di Moranis... Il network era insomma preoccupato che l'attore non fosse abbastanza famoso e riconoscibile dal suo pubblico.

Intanto, dei concept art furono realizzati per lo show, incluso quello che vedete in copertina, nel quale il genere del prptagonista sembrerebbe essere stato cambiato, dato che appare invece una ragazzina dal nome di Riley Ramirez.

E voi, che ne pensate? Vi sarebbe piaciuto vedere questa serie?