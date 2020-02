Rick Cosnett di The Flash: "sono gay", il coming out su Instagram

Rick Cosnett, conosciuto per le serie The Flash e The Vampire Diaries è gay e ha fatto coming out con un video su Instagram: 'voglio vivere nella verità'.

Rick Cosnett ha fatto coming out rivelando di essere gay su Instagram. L'attore ha voluto liberarsi di "questo peso" con un video sul social, e subito dopo sono arrivati gli attestati di affetto dei fan e dei colleghi.

Rick Cosnett è nato in Zimbabwe e cresciuto in Australia, ha 36 anni, ed è conosciuto per essere apparso in serie televisive di successo tra cui The Flash, The Vampire Diaries e Quantico. L'attore ha deciso di "vivere nella verità" e condividere con i suoi fan il coming out.

"Ciao a tutti - queste sono le prime parole di Rick - sono gay e volevo che tutti lo sapessero perché ho promesso a me stesso di vivere ogni giorno nella verità ma non è facile, è una cosa difficile da fare quando hai un problema che non riesci ad affrontare, che ti porti dentro dall'infanzia, imposto dalla società o dalla stessa vita. Sono sicuro che molti di voi che mi conoscono lo sapessero già ma adesso non importa".

La risposta dei follower è stata positiva, molte sono state le manifestazioni di affetto dei suoi colleghi. Colton Haynes, che ha fatto coming out qualche anno fa, gli ha scritto "ti voglio tanto bene Rick, sono felice per te". John Barrowman di Torchwood, molto attivo nella comunità LGBT: "congratulazioni e benvenuto nella verità". Candice Patton, sua fidanzata in The Flash, gli ha scritto "sei uno dei migliori, ti voglio bene". Qualche altro fan ha scherzato affettuosamente "non lo sapevo, per me è un sogno che si avvera".