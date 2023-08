Rick and Morty: la stagione 7 ha una data di uscita su Adult Swim

Adult Swim ha annunciato quando arriveranno gli episodi della stagione 7 della serie Rick and Morty, non svelando però il sostituto di Justin Roiland.

La stagione 7 di Rick and Morty, dopo molta attesa, ha finalmente una data di uscita: gli episodi inediti arriveranno negli Stati Uniti su Adult Swim dal 15 ottobre. Per ora, tuttavia, non è stato svelato chi ha sostituito Justin Roiland nel dare voce a Rick Sanchez e Morty Smith.

L'annuncio del network

Il presidente di Adult Swim, Micahel Ouweleen, ha dichiarato in un comunicato: "Sta accadendo. Grazie al talento dell'intero team dello show, possiamo tutti apprezzare dieci nuovi episodi che alzeranno ancora una volta il livello della commedia e dell'animazione. Questa stagione dimostra che i geni al lavoro su Rick and Morty stanno solo iniziando".

La settima stagione sarà la prima senza il coinvolgimento di Justin Roiland che, dopo le accuse di violenza domestica, ha perso tutti i suoi accordi con Warner Bros Discovery.

La produzione non ha svelato chi lo sostituirà nel dare voce a Rick Sanchez e Morty Smith.

Nel frattempo gli autori hanno già terminato di scrivere la stagione 8 e hanno iniziato a lavorare alla stagione 9.

La trama dei nuovi episodi

La sinossi della settima stagione: "Rick and Morty sono tornati e sembrano loro stessi più che mai! Si tratta della settima stagione e le possibilità sono infinite: cosa accade a Jerry? EVIL Summer?! E proveranno a tornare al liceo?! Forse no! Ma scopriamolo! C'è probabilmente meno pipì della stagione passata. Rick and Morty, 100 anni! O almeno fino alla stagione 10!".