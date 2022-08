Richard Roat: morto all'età di 89 anni l'attore di Friends, Dallas e Seinfeld

Secondo quanto riportato da Deadline, Richard Roat sarebbe morto il 5 agosto a Orange County, in California: la star di The Doctors aveva 89 anni.

Richard Roat è morto all'età di 89 anni: il celeberrimo attore caratterista statunitense era principalmente noto per essere apparso in molti dei più grandi programmi televisivi degli ultimi anni, tra i quali figurano Seinfeld, Friends, Cheers, Murphy Brown, Dallas, Hawaii Five-O e Happy Days.

Roat, che aveva accumulato più di 130 crediti in quasi mezzo secolo, è scomparso il 5 agosto a Orange County, in California, secondo quanto rivelato dalla sua famiglia. L'attore, nato il 3 luglio 1933 ad Hartford, ha iniziato a recitare professionalmente quando ha interpretato il dottor Jerry Chandler in The Doctors, soap opera della NBC del 1962.

In seguito, nel 1965, ha partecipato a un episodio di The Fugitive per poi apparire in svariate serie tv negli anni '70 come Hawaii Five-O, The Mary Tyler Moore Show, Columbo, Cannon, Kojak, The Bob Newhart Show, Police Story, Vega$, Fantasy Island, Happy Days, Charlie's Angeles e Dallas.

Per quanto concerne il mondo del cinema, nel corso degli anni, Richard Roat ha recitato in una serie di parti secondarie in pellicole come Westworld, American Hot Wax e Corvette Summer. I fan dell'attore lo ricordano anche per la sua apparizione in un episodio di The Package nel 1998 e di Friends nel 2000.