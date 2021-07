Richard Donner morto a 91 anni il regista di Superman e I Goonies

Il regista e produttore Richard Donner è morto nella giornata di lunedì 5 luglio 2021 all'età di 91 anni, in carriera ha portato al successo film come Superman e I Goonies.

Richard Donner è morto all'età di 91 anni nella giornata di oggi, lunedì 5 luglio 2021: il regista e produttore aveva realizzato alcuni dei film più iconici degli anni '70 e '80 come Superman, I Goonies e Arma Letale.

La moglie, Lauren Schulern Donner, ha confermato la triste notizia e, per ora, non sono state svelate le causa della morte.

Richard Donner aveva iniziata la sua carriera lavorando per la televisione con progetti come Ai confini della realtà, Organizzazione U.N.C.L.E., Perry Mason, L'isola di Gilligan e The Wild Wild West.

Il regista aveva quindi debuttato nel mondo del cinema nel 1968 con Sale e pepe - Super spie hippy con star Sammy Davis Jr. e Peter Lawford e successivamente ha diretto Il presagio.

Nel 1978 Donner ha poi portato sul grande schermo Superman, il film con star Christopher Reeve, che ha incassato oltre 300 milioni di dollari ai box office.

Dopo il progetto tratto dai fumetti della DC, il filmmaker ha portato sul grande schermo I Goonies e Ladyhawke, diventati dei veri e propri cult, seguiti nel 1987 da Arma letale, scritto da Shane Black e con star Mel Gibson e Danny Glover, progetto che ha dato vita a vari sequel e una serie tv.

Richard Donner è successivamente diventato un produttore esecutivo della saga cinematografica degli X-Men e negli anni '90 ha collaborato nel campo editoriale dei fumetti con Geoff Johns.

Nel 2010 la sua vita e la sua carriera sono state raccontate nella biografia autorizzata You're the Director... You Figure It Out: The Life and Films of Richard Donner scritta da James Christie e con una prefazione di Mel Gibson, che è stato diretto ben sei volte dal regista.