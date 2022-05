Richard Benson: morto il chitarrista romano divenuto un mito del web

Richard Benson, il musicista di origine britannica naturalizzato italiano, è morto nella giornata di martedì 10 maggio. Il celebre chitarrista, principalmente conosciuto per aver preso parte ad una serie di trasmissioni televisive, nonché per essere stato un esponente della musica underground romana degli Anni Settanta, aveva appena compiuto 67 anni.

Il messaggio ufficiale sulla sua pagina Facebook recita: "Carissimi amici ed amiche, dobbiamo purtroppo darvi la notizia più brutta possibile. Richard ha lottato come un leone anche questa volta contro la morte e purtroppo non ce l'ha fatta. Ci ha lasciato. L'ultima volta però ci ha detto: 'Se muoio, muoio felice'".

Le origini del musicista romano sono sempre state avvolte nel mistero, al punto che perfino la sua pagina di Wikipedia recita: "Sui dati anagrafici di Richard Benson è aleggiata incertezza per lungo tempo, in quanto l'unica prova a sostegno delle sue origini anglosassoni e della sua data di nascita sarebbe il suo passaporto. Il documento è comparso per la prima volta sul sito Richard Warriors, che oltre a non essere il suo sito ufficiale, è caratterizzato da toni e intenti puramente goliardici. Proprio per questo, per diversi anni è circolata una diceria secondo la quale il chitarrista avrebbe avuto origini italiane e che il suo nome reale sarebbe stato Riccardo Benzoni. Tuttavia, non è mai stata trovata alcuna prova a sostegno di questa teoria".

Richard Benson, che durante una sua promo per un vecchio tour si era auto-proclamato come "il chitarrista più veloce del mondo", era divenuto un vero e proprio mito del web nel corso degli anni, conquistando i fan con una serie di fresi d'effetto che saranno ripetute ironicamente in sua memoria negli anni a venire.