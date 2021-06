Ricetta per un inganno: trama del thriller, tra misteri e inganni, in onda stasera su Rai2 in prima visione

Stasera su Rai2 alle 21:20 va in onda Ricetta per un inganno, il thriller diretto nel 2019 da Lisa France, trasmesso in prima visione in chiaro.

Serata thriller stasera su Rai2: in prima visione, alle 21:20, va in onda Ricetta per un inganno, il film diretto nel 2019 da Lisa France con Bree Williamson, Sarah Lind, Annelise Pollmann, Adam Hurtig.

La trama del TV movie si apre su Vanessa (Bree Williamson) e Mark (Adam Hurtig), una coppia senza figli, che decide di adottare una bambina, Lacy, con cui vivono felici.

Vanessa inaugura il suo ristorante e le cose vanno a gonfie vele. Purtroppo però il suo aiutante in cucina, Ricardo (Ernesto Griffith), viene misteriosamente ucciso.

Vanessa è ora alla ricerca di un sostituto e, dopo una serie di colloqui, decide di assumere una bravissima cuoca: Taryn (Sarah Lind), proprio colei che solo pochi giorni prima era diventata sua amica sui social.

Sembra tutto procedere a meraviglia, anche se certi comportamenti di Taryn destano qualche apprensione. Per esempio: un'amica di Vanessa vede Taryn litigare con una donna che si rivolge a lei come Tina.

Vanessa sembra non dare peso al racconto, commettendo però un errore che potrebbe costarle molto caro: si scopre infatti che Taryn è la madre biologica di Lacy, e per questo rapisce la bambina.

Vanessa dovrà lottare contro il tempo per cercare di salvarla.