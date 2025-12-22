Ricchi e Poveri scivolano a Domenica In: come stanno dopo la caduta virale

Tra ironia e preoccupazione, un gradino non visto provoca la caduta in diretta di Angela e Angelo. Tra risate e apprensione, fan e spettatori hanno cercato risposte sulle loro condizioni.

Il 2025 si chiude all'insegna dei Ricchi e Poveri, protagonisti di una caduta tanto improvvisa quanto spettacolare durante l'ultima puntata di Domenica In. I due storici componenti del gruppo, Angela Brambati e Angelo Sotgiu, sono scivolati mentre facevano il loro ingresso nello studio di Mara Venier, non avendo notato uno scalino presente sul percorso.

La scena, avvenuta sotto gli occhi di milioni di telespettatori, ha inevitabilmente strappato qualche risata, ma ha anche generato preoccupazione, soprattutto sui social, dove molti spettatori si sono chiesti come stessero Angela e Angelo dopo l'incidente.

L'incidente durante l'ingresso nello studio Rai

I Ricchi e Poveri, nati come quartetto alla fine degli anni Sessanta, hanno attraversato negli anni numerosi cambiamenti: dopo l'uscita di Marina Occhiena nel 1981 e la scomparsa di Franco Gatti nel 2022, il gruppo è oggi composto solo da Angela Brambati e Angelo Sotgiu. È stato proprio Sotgiu, durante l'ingresso in studio, il primo a inciampare sullo scalino, seguito dalla storica brunetta. In un primo momento qualcuno ha pensato a una gag, ma la caduta si è rivelata reale.

La caduta dei Ricchi e Poveri a Domenica In

La reazione immediata di Mara Venier e l'ironia dei Ricchi e Poveri

Il video è diventato virale in pochi minuti. Angela Brambati, cercando di sdrammatizzare, ha raccontato in diretta di aver battuto il mento sul pavimento: "Abbiamo dato una mentata", ha scherzato con Mara Venier, che ha più volte rimandato in onda le immagini dell'incidente. La conduttrice ha condiviso la caduta anche nelle sue Instagram Stories, rilanciando numerosi post che circolavano online, per poi rassicurare i follower: la colpa era di uno scalino poco visibile e, soprattutto, "Per fortuna Angela e Angelo stanno bene e non si sono fatti niente".

Anche i Ricchi e Poveri hanno scelto l'autoironia, pubblicando un video di auguri natalizi sul loro profilo social con un messaggio chiaro: "Ahi che botta!!! Ma siamo ancora più felici di augurarvi Buone Feste. Guardate il video al link in bio: lì voliamo e non inciampiamo".

Un finale d'anno movimentato per il duo storico

Non è la prima volta, però, che la fine dell'anno è segnata da episodi discussi legati al gruppo. Anche il 2024 si era chiuso con Angelo sotto i riflettori quando, durante L'Anno che Verrà su Rai 1, a pochi secondi dalla mezzanotte, era stato udito chiaramente il cantante urlare a un tecnico del suono: "Aprimi il microfono, testa di cazzo".

La frase, sentita dal pubblico televisivo, aveva spinto Marco Liorni a scusarsi in diretta. A distanza di poche ore era arrivata anche la spiegazione di Angelo Sotgiu, che aveva chiesto scusa ai lavoratori e al pubblico per i toni e le parole usate, giustificandole con un momento di forte concitazione. Tra scivoloni reali, gaffe e viralità social, i Ricchi e Poveri continuano così a far parlare di sé, confermandosi protagonisti assoluti - nel bene e nel male - del racconto televisivo italiano.