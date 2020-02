I Ricchi e Poveri e Marina Occhiena: perché si sono divisi

I Ricchi e Poveri si presentano senza Marina Occhiena a Sanremo nel 1981: si sono divisi, la notizia corre veloce ma nessuno sa ancora il perchè. Sul palco dell'Ariston cantano "Sarà perchè ti amo" e, mentre il brano scala le classifiche, le voci si fanno sempre più insistenti: è stata Angela Brambati, la mora, a cacciare la collega bionda?

Andiamo con ordine: i Ricchi e Poveri nascono ufficialmente a Genova nel 1967. Sono in quattro, tutti giovanissimi: Franco Gatti, Angela Brambati, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu. Il debutto a Sanremo nel 1970, che è in coppia con Nicola Di Bari, con cui cantano "La prima cosa bella", sancisce il successo, consolidato l'anno successivo dal secondo posto, sempre sul palco dell'Ariston, con "Che sarà". È proprio a Sanremo, però, che si verifica quello strappo che ha segnato la storia del gruppo: nel 1981, nonostante alle prove avessero sempre partecipato in quattro, i Ricchi e Poveri si presentano sul palco in tre con il nuovo singolo Sarà perchè ti amo. Raggiungono il quinto posto alla kermesse e sbaragliano la concorrenza nella classifica dei singoli più ascoltati e venduti fuori dall'Ariston, ma la domanda che tutti si fanno è: che fine ha fatto Marina Occhiena?

Qui la leggenda si intreccia con la realtà perchè il fattaccio non è mai stato veramente chiarito dai diretti interessati. Tra le versioni più o meno affascinanti è stata una quella presa per buona dai fan: la rivalità tra la mora e la bionda. E siccome gli uomini sposano le brune ma preferiscono le bionde, la faida tra Angela Brambati e Marina Occhiena è diventata ben presto più affollata: il pomo della discordia sarebbe stato Marcello Brocherel, compagno di Angela e padre di suo figlio Luca, che l'avrebbe tradita proprio con la Occhiena. Le cose, però, sarebbero andate un po' diversamente in base a quanto raccontato da qualcuno vicino ai Ricchi e Poveri: Pupo, che era tra gli autori di quel "Sarà perchè ti amo", ha parlato di trattative per allontanare Marina Occhiena che poco avevano a che fare con i tradimenti. Secondo la sua versione dei fatti, sarebbe stato uno dei manager a combinare lo scioglimento, mettendo insieme la volontà di Marina di tentare la carriera da solista e quella della Brambati di essere la donna leader del gruppo. In più la bionda avrebbe guadagnato parecchi soldi da quell'abbandono, anche se non tanti quanti ne vuole la leggenda (sarebbero stati 20 milioni di lire e non 150).

Le versioni più o meno ufficiali del fattaccio si sono via via alternante nel corso degli anni, fino alla conferenza stampa di oggi, con la quale i Ricchi e Poveri, di nuovo in quattro, hanno ufficialmente salutato ancora una volta il Festival di Sanremo, a 50 anni esatti da quella prima volta. "Marina non è stata cacciata" ha dichiarato Franco Gatti, anche lui tornato nel gruppo dopo quello che sembrava un addio nel 2013. "Se n'è andata spontaneamente, Marina non ha rubato niente ad Angela, non le ha rubato il marito, hanno detto tante cose, che il nonno le ha buttato una seggiola dalla finestra. Ma non è vero. Marina non ha rubato niente a nessuno, la vita ogni tanto ti dà un inciampo, pensate cosa ha tolto a me" ha concluso amaro, in riferimento alla tragica morte del figlio Alessio, avvenuta solo 7 anni fa.