Ricchi e Poveri, Angela Brambati su Marina Occhiena: "Mi cadde il mondo addosso"

Angela Brambati de I Ricchi e Poveri ha raccontato cosa ha provato quando ha saputo che il marito l'aveva tradita con Marina Occhiena: qualche tempo fa la "brunetta" del gruppo ha confessato al giornalista di Dipiù che quel giorno si è sentita crollare il modo addosso.

Sanremo 1980: i Ricchi e Poveri, per la prima volta senza Marina Occhiena, esclusa dal gruppo per contrasti con Angela Brambati

Era il 1981 quando il mondo della musica italiana e del gossip fu travolto dallo "scandalo" de I Ricchi e Poveri. Marina Occhiena lasciò il gruppo, che divenne un terzetto, quando Brambati scoprì che la bionda aveva una relazione con l'uomo che aveva sposato pochi anni prima. Il gruppo si è riunito solo l'anno scorso sul palco dell'Ariston, una reunion fortemente voluta da Amadeus e che ha esaltato il pubblico dell'Ariston.

Tutti gli appassionati di musica italiana sanno perché I Ricchi e Poveri si sono divisi e poco dopo il Festival, Angela Brambati ha raccontato: "Certe cose non ho mai accettato di raccontarle fino in fondo. Forse per pudore, per dolcezza, forse perché quando si soffre si è sempre un po' in imbarazzo". Infatti subito dopo il 'fattaccio' Angela preferì non parlare con nessuno, perché la sofferenza era troppa, in un colpo solo aveva perso il marito e la sua migliore amica.

Prima di scendere nei particolari Angela ha rievocato la carriera del gruppo a Sanremo prima di quel famigerato anno per poi affrontare il discorso sul suo ex marito: "Prima del 1981, noi Ricchi e poveri eravamo in quattro e, senza mai vincere, tra il 1970 e il 1980 abbiamo preso parte parte a Sanremo per sei volte. Ognuno di noi aveva la sua vita privata. Io mi innamorai di un maestro di sci che avevo conosciuto a Courmayeur, in provincia di Aosta. Fu amore a prima vista, ci sposammo e nel 1976 nacque Luca, il mio unico figlio e il mio successo più grande. Nell'inverno del 1980 il cantante Pupo ci disse: 'Ho scritto Sarà perché ti amo, una canzone perfetta per voi'.

Sanremo 1980: Marina Occhiena seduta tra il pubblico - la cantante è appena stata esclusa dal suo gruppo i Ricchi e Poveri, che gareggiano

La cantante poi si è soffermata su come il tradimento abbia inciso sulla sua famiglia e su suo figlio "Per carità, ci si può innamorare di un uomo sposato, ma a tutto c'è un limite. Quando c'è di mezzo un bambino piccolo, un figlio che ha solo cinque anni, bisognerebbe avere la forza di tirarsi indietro, i bambini non si toccano, mai, perché la loro sofferenza vale il doppio".

Angela ha rivelato, forse per la prima volta, a come si arrivò alla decisione di escludere Marina dal gruppo e racconta che per un po' cerco di andare avanti, ma lavorare e prendere parte alle prove in quelle circostanze era difficile: "Non ce la feci più. Crollai. Chiesi di lasciare il gruppo. Angelo e Franco capirono la situazione, insieme con i discografici fu presa una decisione. Avremmo fatto Sarà perché ti amo senza Marina Occhiena. Quel brano divenne il nostro cavallo di battaglia. Fu un successo che, in tutto il mondo, vendette oltre sette milioni di dischi. Ma non bastò a farmi stare meglio. Persi la fiducia negli uomini. Persi la fiducia nell'amore. Persi la fiducia nell'amicizia".