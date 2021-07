Riccardo Muti stasera su Rai1 in concerto dal Quirinale per il G20 della Cultura

Stasera su Rai1, alle 20:30, il pubblico televisivo potrà assistere a una delle più celebri pagine del repertorio sinfonico, interpretata da Riccardo Muti, uno dei più grandi direttori di oggi, per celebrare il G20 della Cultura.

In diretta dal Palazzo del Quirinale Rai Cultura propone il concerto del Maestro Riccardo Muti con l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, da lui fondata nel 2004. In programma la Sinfonia n. 9 in MI minore scritta durante il soggiorno americano del compositore boemo Antonín Dvořák, e da lui inviata agli amici in patria come un messaggio "Dal Nuovo Mondo", da cui il soprannome della sinfonia.

Eseguita per la prima volta nel 1893 alla Carnegie Hall di New York sotto la direzione di Anton Seidl, l'ultima e più famosa sinfonia di Dvořák evoca, in un susseguirsi di temi e ritmi incantevoli, sia la freschezza dai canti neri e delle melodie degli indiani d'America sia il sentimento di nostalgia per la propria terra lontana.