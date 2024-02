Riccardo De Rinaldis Santorelli: chi è il giovane attore di successo protagonista di Mameli

Stasera Riccardo De Rinaldis Santorelli entra nelle case degli italiani incarnando la figura di Goffredo Mameli, il poeta e patriota che ha scritto l'inno nazionale italiano. Ecco chi è Riccardo De Rinaldis Santorelli che veste i panni del protagonista nella miniserie Mameli: Il ragazzo che sognò l'Italia, in onda su Rai 1, che ci terrà compagnia il 12 ed il 13 febbraio 2024.

Chi è Riccardo De Rinaldis Santorelli

Riccardo De Rinaldis Santorelli, nato a Pavia il 31 marzo 1999, non è solo il giovane protagonista della serie Mameli - Il ragazzo che sognò l'Italia, ma una promessa del panorama cinematografico e televisivo italiano.

La sua carriera, iniziata quasi per gioco, si è trasformata in una serie di successi che lo hanno portato ad affrontare ruoli di rilievo in produzioni televisive e cinematografiche di alto livello.

Dalle origini alla carriera: Il viaggio di Riccardo De Rinaldis

Originario di Pavia, Riccardo ha trascorso la sua adolescenza coltivando la passione per la musica e giocando a pallavolo, senza mai immaginare di diventare un attore. Tuttavia, il destino ha voluto diversamente: dopo aver partecipato a spot pubblicitari sin da giovane, ha intrapreso un percorso nell'ambito dell'intrattenimento.

Il suo debutto televisivo avviene nel 2018 con la serie Non Mentire, dove interpreta il ruolo di Luca Molinari. Da allora, la sua carriera ha conosciuto una rapida ascesa, con ruoli di rilievo in produzioni televisive come Don Matteo, Vivere non è un gioco da ragazzi, e Luce dei tuoi occhi.

Nel 2020, ha preso parte a Doc - Nelle tue mani, nei panni di Riccardo Bonvegna, il personaggio interpretato da Pierpaolo Spollon, da quindicenne. Riccardo De Rinaldis Santorelli, infatti, interpreta il personaggio da adolescente.

Il suo talento, tuttavia, non si limita alla televisione: nel 2023, debutta anche sul grande schermo con il thriller Headshot e nel film olandese Klem - Maniere olandesi. La nostra recensione di Headshot.

Mameli: Il nuovo capitolo della sua carriera televisiva

Il 2024 segna un momento significativo per Riccardo con la miniserie Mameli - Il ragazzo che sognò l'Italia, dove interpreta il protagonista, Goffredo Mameli. Questa serie, incentrata sulla vita del patriota italiano durante il Risorgimento, rappresenta un'opportunità unica per l'attore di mostrare il suo talento e trasmettere un messaggio di unità e speranza, soprattutto ai giovani spettatori. La video intervista a Riccardo De Rinaldis Santorelli, Chiara Celotto e Amedeo Gullà.

Vita privata e impegno sociale

Oltre ai successi professionali, la vita privata di Riccardo De Rinaldis Santorelli ha suscitato interesse mediatico, soprattutto per la sua relazione passata con Jenny De Nucci, una figura nota nel mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento italiano per la partecipazione al docureality Il Collegio.

Il loro rapporto è durato circa un anno, da quel momento il giovane attore ha mantenuto la sua vita privata lontana dai riflettori del gossip.

Riccardo De Rinaldis Santorelli dimostra una sensibilità e un interesse per le questioni sociali e ambientali, utilizzando la sua piattaforma per promuovere il cambiamento sociale e ambientale. La sua partecipazione a progetti artistici è accompagnata da un forte senso di responsabilità nei confronti dei giovani e dei diritti degli artisti, dimostrando così un impegno che va oltre il semplice lavoro di attore.