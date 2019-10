Riccanza Deluxe: nuovo doppio episodio stasera su Mtv!

Riccanza Deluxe torna stasera su Mtv con un nuovo doppio episodio della quarta stagione della serie più sfarzosa della tv, a partire dalle ore 22:00 sul canale 130 di Sky, o in streaming su NowTV.

Il primo episodio si apre con un'incredibile "Riccanza race" tra: le Sister Alessia e Giorgia da una parte e Nicolò e Farid, dall'altra. In pista si giocheranno il tutto per tutto pur di vincere la gara ed evitare una durissima penitenza. Nel frattempo, in un club esclusivo di Lugano, princess Camilla sperimenta nuovi metodi per mantenere una perfetta silhouette. Per Mattia, invece, è sempre tempo di far festa. Bastano una barca, degli amici e del dompe sempre fresco per una giornata all'insegna del divertimento. Intanto nel Riccanza Rehab Tommy continua il suo percorso di purificazione con l'ausilio di nuovi "strumenti" spirituali. Cristel si prepara ad un tè molto speciale in un lussuoso appartamento milanese, un "happening" in cui potrà dar sfogo a una delle sue più grandi passioni.

Nel secondo episodio della serata Mattia ha intenzione di fare spese e, come sempre in questi casi, si affida ad una "consigliera speciale" per immergersi nel mondo del fashion. Anche Camilla è della stessa opinione e questa volta, per soddisfare la sua inesauribile voglia di shopping, ha deciso di varcare la soglia delle boutique più lussuose di Lugano insieme a sua madre.

Le sister cash Alessia e Giorgia, desiderose di conquistare il mondo, hanno un appuntamento importante con qualcuno che le aiuterà a mettere i primi tasselli in vista del loro grande obiettivo. Farid continua l'arduo percorso all'insegna della "dietanza" e gli amici più cari lo sostengono con inviti e sorprese veramente speciali. Nel frattempo, nuovi interessi e passioni scandiscono le giornate di Tommy al Riccanza Rehab. Mentre non mancano grandi festeggiamenti in stile riccanza per il compleanno di King Mustica.

Diventato ormai un cult, tra i programmi di maggior successo di MTV, con la nuova stagione #Riccanza Deluxe continua a dare spazio alle storie dei giovani protagonisti accomunati da una ricchezza sfrenata e dalla passione per i social media. In compagnia di nomi già conosciuti e di ben tre new entries, tra lusso, benessere, hashtag e l'immancabile "Dompe" sempre in fresco, se ne vedranno delle belle!