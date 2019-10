Riccanza Deluxe 4: da stasera doppio episodio su Mtv!

Riccanza Deluxe torna stasera su Mtv con le nuove puntate in prima tv assoluta, grazie a un doppio episodio: nel terzo episodio di #Riccanza Deluxe, seguiamo Nicolò e sua sorella Clarissa fin sulle vette innevate del Cervino, dove i due si stanno godendo la loro settimana bianca.

Nel frattempo, le "Sister Cash" Alessia e Giorgia, in previsione del loro trasferimento a Milano, si lanciano alla ricerca di nuovi modi per esplorare il capoluogo meneghino e i suoi quartieri più "instagrammabili". Ma è arrivato ora il momento di dare il benvenuto a un'altra new entry nel mondo luccicante di #Riccanza: si tratta di Mattia, romano d.o.c. che non ha alcuna intenzione di passare inosservato e che proprio per questo motivo oggi ha un appuntamento molto speciale. Lasciamo poi per un attimo lusso e benessere, per spostarci al #Riccanza Rehab: qui il tempo ha tutto un altro sapore e per Tommaso è giunto il momento di fare nuove conoscenze.

A Lugano, ritroviamo Princess Camilla in una location super esclusiva, pronta a concedersi un momento di relax e, a seguire, una serata speciale in compagnia degli amici più cari. Nel quarto episodio, i giorni scorrono al #Riccanza Rehab e Tommaso riflette sulla sua nuova e consapevole scelta di vita. Di tutt'altro tipo sono le giornate di Nicolò. La settimana bianca con Clarissa prosegue tra sport e momenti di benessere decisamente deluxe: ingredienti perfetti per un'efficace "sister therapy"! Novità in vista per due donne del mondo #Riccanza. La nuova Cristel ha deciso di esplorare forme inedite di shopping compulsivo in uno dei quartieri più esclusivi della città. A Lugano invece, nel canton #Riccanza, Princess Camilla rivela un lato inedito, raccontando la sua passione per la musica.



Domani ti aspetta una spumeggiante puntata di #Riccanza Deluxe (tranne che per @tommaso_zorzi, che ha detto addio alle bollicine 😅): guarda il trailer 👇 https://t.co/QfxmYsmMss — MTV Italia (@mtvitalia) October 14, 2019

Nel frattempo, Farid continua il suo percorso di recupero del peso forma. Decisosi a tornare in palestra dopo anni di latitanza, ha pensato di affidarsi al suo personal trainer di fiducia, che ha in serbo per lui un allenamento a dir poco speciale... Dai tappetini della palestra si passa ai divanetti dei locali: tra champagne, amici e un esclusivo privé con vista sulla città di Roma, si conclude con successo la serata di Mattia, o meglio di King Mustica, com'è conosciuto nei club più esclusivi della città. Le Sister Cash non sono da meno: per le biondissime sorelle dj è arrivato il momento di tingere d'oro la notte milanese.

Diventato ormai un cult, tra i programmi di maggior successo di MTV, con la nuova stagione #Riccanza Deluxe continua a dare spazio alle storie dei giovani protagonisti accomunati da una ricchezza sfrenata e dalla passione per i social media. In compagnia di nomi già conosciuti e di ben tre new entries, tra lusso, benessere, hashtag e l'immancabile "Dompe" sempre in fresco, se ne vedranno delle belle!