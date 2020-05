Ricatto d'amore: il film con Ryan Reynolds e Sandra Bullock stasera su Rai1

Appuntamento col romanticismo stasera su Rai1, alle 21:25, e con Ricatto d'amore, commedia datata 2009, diretta da Anne Fletcher, con Ryan Reynolds e Sandra Bullock.

L'editor Margaret Tate (Sandra Bullock) è una donna che sa bene ciò che vuole, soprattutto sul lavoro: è una manager molto esigente, in particolare con il suo assistente Andrew Paxton (Ryan Reynolds). Margaret vive e lavora a New York, ma è canadese e, quando gli agenti dell'immigrazione si presentano con un foglio di via, si inventa un presunto fidanzamento proprio con il suo "povero" sottoposto.

Nonostante le nomination ottenute a svariati premi (e anche qualche statuetta vinta) tra il 2009 e il 2010,Ricatto d'amore resta una commedia sentimentale di impianto classico, che poco aggiunge al genere e trova i suoi unici punti di forza in due interpreti che confermano ancora una volta il proprio talento.