Rian Johnson debutta nel mondo televisivo con la serie Poker Face, con star Natasha Lyonne

Rian Johnson debutterà nel mondo delle serie televisive con Poker Face, un progetto destinato a Peacock che avrà come star Natasha Lyonne.

La piattaforma ha ordinato la produzione di dieci puntate dello show che verrà prodotto da T-Street e MRC Television.

Il regista Rian Johnson sarà creatore, sceneggiatoe, regista e produttore esecutivo di Poker Face, descritto come un mystery drama. La serie, di cui non è stata svelata la trama, affronterà ogni settimana un caso diverso e sarà ispirata ai progetti cinematografici e televisivi che il filmmaker amava quando era un ragazzino.

Natasha Lyonne, star di Russian Doll che tornerà su Netflix con gli episodi della seconda stagione, sarà coinvolta anche come produttrice.

Johnson si era addentrato in una storia all'insegna di misteri, indizi e intrighi con Cena con delitto - Knives Out, film di cui verrà realizzato un sequel.

MRC Television ha attualmente in fase di pre-produzione The Terminal List con star Chris Pratt, Shrink Next Door con protagonisti Will Ferrell e Paul Rudd, e Shining Girls con un cast guidato da Elisabeth Moss.