Resident Evil: Welcome To Raccoon City, in una featurette si spiega il legame con il videogioco

Una featurette dedicata alla realizzazione di Resident Evil: Welcome to Raccoon City svela il legame con il videogioco del film, di cui è stato diffuso anche un poster.

Il 25 novembre debutterà nelle sale italiane il film Resident Evil: Welcome to Raccoon City e, nell'attesa, sono stati svelati un video sulla creazione del lungometraggio e il nuovo poster.

Nel filmato il registasvela che ogni inquadratura ha degli elementi legati al videogioco, ricreando anche la stazione di polizia prestando attenzione a ogni piccolo dettaglio.

Johannes Roberts, grande fan della saga, ha diretto Resident Evil: Welcome to Raccoon City

Nel film quella che un tempo era la sede del colosso farmaceutico Umbrella Corporation, Raccoon City, è ora una città morente del Midwest. L'esodo della compagnia ha trasformato la città in una landa desolata con un grande male che si annida sotto la superficie. Quando questo male viene liberato, un gruppo di sopravvissuti dovrà collaborare per scoprire la verità dietro la Umbrella Corporation e restare in vita.

Nel cast Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen e Robbie Amell. Il progetto è prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.