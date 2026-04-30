Resident Evil: un giovane lotta per la sopravvivenza nel trailer del film di Zach Cregger

Sony e PlayStation hanno finalmente condiviso le prime immagini del ritorno nelle sale del franchise tratto dai popolari videogiochi.

Sony Pictures ha condiviso online il trailer del film Resident Evil, il nuovo tassello del franchise cinematografico tratto dai videogiochi targati Capcom che è stato diretto da Zach Cregger.

Il lungometraggio arriverà nei cinema americani il 18 settembre e proporrà una storia completamente inedita ambientata nell'universo horror che ha conquistato varie generazioni di giocatori e spettatori.

Cosa mostra il trailer di Resident Evil

Al centro della trama della nuova versione di Resident Evil ci sarà Bryan, il personaggio interpretato da Austin Abrams. Il giovane lavora come corriere medico e viene mostrato mentre si avvicina a una casa attraversando un paesaggio innevato. Il protagonista entra poi nell'abitazione, che sembra deserta, e cerca di usare il telefono, incontrando qualche difficoltà.

Il giovane inizia quindi a lasciare un messaggio a qualcuno che ama spiegando che si trova in una situazione davvero complicata e pericolosa da cui potrebbe non uscire vivo, come anticipa il montaggio in cui appaiono cadaveri, zombie, creature inquietanti, zombie e una grande quantità di sangue.

Ecco il teaser:

Una storia completamente originale

Zach Cregger, reduce dal successo di Weapons (di cui potete leggere la nostra analisi), aveva in precedenza anticipato che sullo schermo verrà proposta una "storia completamente originale" ispirata ai videogiochi. Il filmmaker aveva sottolineato: "Quando lo guarderete, penserete: 'Questo è proprio nello stile di Zach'. Solo che è ambientato nel mondo di Resident Evil. Non credo che i fan dei giochi ne rimarranno delusi."

Nel cast del film, che dovrebbe contenere molte scene d'azione e qualche easter egg legato ai videogiochi secondo quanto riportato dopo le prime proiezioni di prova, ci saranno anche Paul Walter Hauser, Kali Reis e Zach Cherry.