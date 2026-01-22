Resident Evil: il nuovo film sarà diverso dai precedenti per una ragione molto specifica

Zach Cregger sta lavorando al prossimo lungometraggio della saga di Resident Evil ambientato a Raccoon City, ma la star Kali Reis avverte i fan di non aspettarsi un adattamento diretto del materiale originale.

Sulla scia del successo ottenuto con Barbarian e prima del successo virale di Weapons, Cregger è stato annunciato come co-sceneggiatore e regista del prossimo reboot del film Resident Evil, in collaborazione con Shay Hatten, veterano della saga di John Wick.

Kali Reis, star dell'ultima stagione di True Detective, fa già parte del cast stellare che Cregger ha messo insieme per il nuovo film, che include anche Austin Abrams, Paul Walter Hauser e Zach Cherry.

Una scena di Resident Evil

Cosa distingue il nuovo Resident Evil dai precedenti?

Nel corso di un'intervista con ScreenRant, Reis ha offerto alcune anticipazioni sull'approccio di Cregger al suo adattamento di Resident Evil. Elogiando il reboot come una "continuazione della grande arte cinematografica" che ha dimostrato nei progetti precedenti, la star ha poi anticipato che il film sarà "la sua versione" della storia delle origini dei giochi piuttosto che una traduzione diretta delle tragedie di Raccoon City.

"Devo dire che, per i fan di Resident Evil, in particolare per i giocatori, il suo tentativo di raccontare la storia delle origini, la sua versione, è incredibile. Penso che rimarrete sbalorditi dalla sua immaginazione, dalle sue idee e da questo viaggio comico attraverso il periodo folle e selvaggio della storia di Resident Evil. Penso che ne rimarrete piacevolmente sorpresi".

L'ultima anticipazione di Reis è in gran parte in linea con la precedente discussione di Cregger su come avrebbe affrontato il reboot. Puntando a una storia originale ambientata nel mondo dei videogiochi piuttosto che su uno dei suoi personaggi più noti, avendo persino citato Leon come uno di quelli la cui storia esiste già nei vari giochi, lo sceneggiatore/regista sta invece prendendo ispirazione dai giochi che vanno dal secondo al quarto capitolo.

Resident Evil: Welcome To Raccon City, Robbie Amell e Kaya Scodelario in una scena del film

Qual è stato l'unico adattamento diretto della saga?

L'unico adattamento diretto di Resident Evil è stato quello del 2021, Resident Evil: Welcome to Raccoon City, che ha unito le storie dei primi due videogiochi in uno solo. Tuttavia, anche se i critici e parte del pubblico hanno apprezzato maggiormente questo approccio fedele, il reboot ha comunque ricevuto recensioni contrastanti e ha ottenuto risultati deludenti al botteghino, portando alla cancellazione del sequel previsto e allo sviluppo finale di Cregger's.

Non sarebbe la prima volta che un adattamento di Resident Evil cerca di adottare un approccio narrativo più originale piuttosto che seguire la sua trama originale. I film con Milla Jovovich si sono allontanati molto dai videogiochi a ogni nuovo capitolo, in particolare con l'eliminazione di personaggi come Leon e Barry Burton, mentre la serie Netflix aveva preso in prestito dai videogiochi la trama di fondo per poi deviare in una direzione completamente diversa.