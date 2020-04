Reporter in diretta da casa, il marito nudo inquadrato per sbaglio (video)

La reporter statunitense Melinda Meza era in diretta dal bagno di casa per un tutorial quando nell'inquadratura, per sbaglio, è comparso il marito nudo sotto la doccia!

Non doveva essere il marito nudo al centro del servizio della reporter di KCRA 3, che trasmetteva in diretta da casa, ma, per colpa di uno specchio strategicamente posizionato, così è stato.

Succede anche questo in tempo di emergenza sanitaria, quando molti giornalisti, pur di continuare a fare il proprio lavoro, sono disposti a portare l'occhio del pubblico nel proprio spazio privato. Così è stato anche per la statunistense Melinda Meza, reporter del canale KCRA 3 di Sacramento, che si è collegata direttamente dal bagno di casa con lo studio per un utile tutorial: come curare da soli i capelli in questi giorni di quarantena. Tutti consigli utilissimi ma è stato altro a catturare l'attenzione degli spettatori: alle sue spalle c'era qualcuno sotto la doccia.

Il marito della giornalista, infatti, era insieme a lei in bagno, non credendo che qualcuno potesse vederlo, intento ad insaponarsi. Purtroppo nessuno dei due aveva evidentemente calcolato il fattore "grande specchio" che ha restituito al mondo intero l'immagine, assolutamente nuda, del povero signor Meza. Inconvenienti della diretta.