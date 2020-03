Coronavirus, la gaffe in TV: "Vietati assembramenti e orge"

Una giornalista TVC VIcenza non si è accorta del contenuto goliardico di un cartello e la sua gaffe in TV, con l'invito ad evitare orge e assembramenti contro il Coronavirus, ha fatto il giro del web.

Chiara Beato, inviata dell'emittente vicentina TVA stava raccontando la situazione nelle strade della sua città, documentando il rispetto del decreto legge emanato dal Governo Conte nel week end appena passato. Spinta dalla foga del racconto ha indicato e letto un cartello appeso fuori ad un ristorante "Sono vietati assembramenti, orge e gang bang fino a data da destinarsi". Troppo tardi la giornalista si è resa conto del contenuto goliardico della seconda parte del cartello. Lei, naturalmente, non l'ha letto, ma il primo piano della telecamera non le ha dato scampo, la gaffe è diventata virale in pochissimo tempo. Il direttore Emilio Fede, come ci insegna 'Striscia La notizia', saprebbe come commentare questo servizio di TVA.