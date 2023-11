Report stasera su Rai 3: La Mafia in Veneto e il ritorno a Wuhan, quattro anni dopo il Covid

Stasera 5 novembre su Rai 3 torna Report: ecco le anticipazioni del programma di Sigfrido Ranucci in onda la domenica sera alle 20:55.

Stasera, 5 novembre, su Rai 3 in prima serata a partire dalle 20:55, torna Report. Sigfrido Ranucci e la sua squadra ci presentano due scottanti inchieste, ecco le anticipazioni di questa sera.

Le inchieste del 5 novembre di Report

Stasera Report torna con due inchieste: La prima sull'espansione della criminalità organizzata in Veneto e il suo giro d'affari. La seconda sulla peste suina girata a Wuhan, in Cina, dove la troupe della trasmissione di Rai 3 è tornata quattro anni dopo il Covid.

Cosa veneta

L'inchiesta è firmata da Walter Molino e Andrea Tornago.

Dalla Laguna di Venezia alla campagna veronese, dalle tranquille e produttive province di Padova e Treviso al distretto vicentino della chimica, le organizzazioni mafiose si stanno prendendo il Veneto.

Le inchieste antimafia degli ultimi anni hanno portato alla luce un territorio in cui si è radicata la criminalità organizzata: nel ricco Nordest Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Casalesi si mescolano, concludono affari, si infiltrano negli appalti, si interessano di voti e di amministrazione pubblica, intrattengono rapporti privilegiati con forze dell'ordine, imprenditoria e massoneria.

I monatti

L'inchiesta è firmata da Giulia Innocenzi con la collaborazione di Greta Orsi e Giulia Sabella.

Le telecamere di Report vanno in Cina e a quasi quattro anni dal Covid tornano a Wuhan ed entrano nei mercati umidi nel sud del paese, dove vengono ancora venduti cani e gatti per essere macellati. E prime in assoluto con Giulia Innocenzi entrano negli allevamenti grattacielo, dove vengono allevati milioni di maiali.

Una bomba ecologica, secondo gli esperti, un fortino contro i virus, secondo il governo cinese, che ha puntato su queste strutture dopo che la peste suina ha sterminato centinaia di milioni di maiali.

E ora la peste suina è riuscita a entrare negli allevamenti italiani, dove sono stati abbattuti 40mila maiali. Report mostrerà in esclusiva le immagini di alcuni abbattimenti finanziati dalla Regione Lombardia con diverse irregolarità. Sono stati fatti tutti i controlli necessari?