Report stasera su Rai 3, le inchieste del 18 febbraio: Presunta corruzione dell'Anas e la neve programmata

Questa sera, 18 febbraio, Rai 3 proporrà in prima serata, a partire dalle 20:55, una nuova puntata, di Report. Sigfrido Ranucci e il suo team ci guideranno attraverso tre scottanti inchieste tra cui la presunta corruzione dell'Anas, indagata dalla procura di Roma

Report: Le inchieste del 18 febbraio

Stasera Report ritorna con nuove inchieste, la puntata è incentrata sulla presunta corruzione dell'Anas, la neve programmata e la standardizzazione del vino.

Do ut des di Danilo Procaccianti con la collaborazione di Andrea Tornago

L'Anas, la più grande stazione appaltante del Paese, è finita nel mirino della Procura di Roma per presunta corruzione: i dirigenti avrebbero fornito informazioni riservate sulle gare in cambio di promozioni.

Tutto ruota intorno alla Inver, la società di consulenza della famiglia Verdini, fondata tra gli altri dal figlio dell'ex senatore Denis, Tommaso Verdini, e dalla figlia Francesca, compagna del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.

Tra i dirigenti che si rivolgevano alla Inver c'è Omar Mandosi, nominato responsabile delle risorse umane della società Stretto di Messina, il concessionario del ponte sullo Stretto, la grande opera su cui il ministro Salvini ha puntato tutto.

Il nemico in casa di Emanuele Bellano, con la collaborazione Chiara D'Ambros

L'Italia è tra i paesi al mondo dove si beve più vino: oltre i 200 milioni di ettolitri all'anno.

Ma questo vino è espressione di territori specifici e tipici, certificati dalle denominazioni di origine, o al contrario ampie porzioni di produzione sono sempre più scollate da un territorio di riferimento e puntano a sapori standardizzati ottenuti attraverso l'uso di tecnologie messe a disposizione dalla chimica alimentare?

I lieviti selezionati sono prodotti da multinazionali che sviluppano, brevettano e poi vendono in tutto il mondo i loro prodotti. Il risultato è la creazione di vini che dalla California alla Francia, all'Italia e all'Australia finiscono per avere sapori standard e ricorrenti: banana, pompelmo, gelsomino, e così via.

Attraverso una serie di documenti inediti e testimonianze di persone che lavorano nel settore del vino Report ricostruisce meccanismi e casi specifici sia di grandi produttori e aziende imbottigliatrici sia di piccoli produttori che creano il loro vino dalla vigna alla bottiglia.

Bianco cannone di Antonella Cignarale, con la collaborazione di Paola Gottardi

Non c'è Natale o gara di sci senza la neve programmata. Se una volta la neve programmata rappresentava un'aggiunta a quella naturale per migliorare il manto sciistico, adesso è diventata essenziale per garantire lo svolgimento della stagione invernale e per disputare una gara di Coppa del Mondo.

Un generatore di neve può produrre in un'ora l'equivalente di 10 camion pieni di neve e ci sono anche generatori che possono produrla a 15, 20 gradi. È possibile generare diverse qualità di neve tecnica per soddisfare le differenti esigenze dei clienti, ovvero di chi ci scia sopra.

È un tassello fondamentale per l'attività degli impianti sciistici, del turismo invernale e quindi dell'economia delle comunità montane, così preziosa che oltre a produrla poi si conserva. Serve l'acqua, tanta, e le temperature idonee per spararla, un match che deve fare i conti con la natura.

Dove vedere Report

Report va in onda in prima serata alle 20:55 la domenica sera su Rai 3 e in live streaming su RaiPlay, dove è disponibile anche nella sezione on demand.