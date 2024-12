Report stasera su Rai 3: anticipazioni, inchieste, servizi e casi del 15 dicembre

Questa sera, 15 dicembre, in prima serata su Rai 3 e in live streaming su RaiPlay, Sigfrido Ranucci conduce una nuova puntata di Report, Il programma che ha fatto la storia nell'ambito del giornalismo investigativo in televisione. La redazione giornalistica ha preparato nuove inchieste che affrontano temi di grande attualità come la qualità del caffè italiano messo sotto accusa

Report: reportage e approfondimenti

Il programma di Sigfrido Ranucci torna con una puntata carica di rivelazioni che intrecciano i temi più scottanti dell'attualità italiana. Da un'inchiesta sulla qualità del caffè al caso dei respiratori e ventilatori Philips Respironics ritirati dal mercato, alla gestione dei rifiuti a Roma nell'anno del Giubileo.

La repubblica della ciofeca

Il reportage di Bernardo Iovene con Lidia Galeazzo, apre la puntata di Report e mette sotto la lente d'ingrandimento la realtà dei bar italiani, da Napoli a Trieste. La parola ciofeca descrive quel caffè rancido, bruciato e preparato in modo approssimativo che troppo spesso si trova nei bar italiani. Dietro questo problema si cela una mancanza di formazione e cultura, anche su una bevanda che consideriamo un rito. In particolare, la tostatura scura - tipica del gusto napoletano - richiede accorgimenti specifici per evitare l'ossidazione degli oli, ma molti baristi ignorano queste problematiche, compromettendo anche materie prime di qualità.

Bernardo Iovene cura l'inchiesta sul caffè

La polvere sotto il ventilatore

Il secondo reportage, firmato da Giulio Valesini e Cataldo Ciccolella, analizza il più grande richiamo di dispositivi medici mai avvenuto: 15 milioni di respiratori e ventilatori Philips Respironics ritirati dal mercato. Negli Stati Uniti, l'agenzia statale per i dispositivi medici ha sospeso le vendite di gran parte dei prodotti dell'azienda. E in Italia? Gli stessi dispositivi sono ancora disponibili, nonostante i rischi legati all'utilizzo. Report fa il punto sulle class action in corso e sull'operato degli enti regolatori.

Il santo inceneritore

Con il Giubileo 2025 alle porte e l'attesa di oltre 32 milioni di pellegrini, Roma si prepara a un'ondata di rifiuti senza precedenti. Claudia Di Pasquale, con Giulia Sabella e Marzia Amico, indaga sul nuovo piano rifiuti varato dal commissario straordinario Roberto Gualtieri, che include la costruzione di un termovalorizzatore. Ma l'impianto sarà operativo solo nel 2027: dove finiranno i rifiuti dei pellegrini? E quali sono stati i costi per l'acquisizione del terreno?

Che aria tira?: Milano e l'emergenza inquinamento

Si chiude con il reportage di Marco Maisano dedicato all'inquinamento atmosferico. Una classifica diffusa mesi fa indicava il capoluogo lombardo come "la terza città più inquinata al mondo", un dato rivelatosi errato e proveniente da una società che produce purificatori d'aria. Tuttavia, i livelli di inquinamento in Italia rimangono drammatici, con numerose città oltre i limiti OMS e UE. Tra sanzioni in arrivo e richieste di deroghe, la politica italiana rischia di aggravare un'emergenza che, secondo la comunità scientifica, potrebbe causare centinaia di migliaia di morti premature entro il 2035.