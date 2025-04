Reply raddoppia i contest: torna il Reply AI Film Festival, al debutto il Reply AI Music Contest

Concorso musicale e cinematografico per Reply, i migliori concorrenti del music contest si esibiranno dal vivo sul palco del Kappa FuturFestival a Torino, mentre i finalisti del contest cinematografico verranno celebrati in un evento che si terrà nel mese di settembre a Venezia.

Dopo il successo della scorsa edizione, torna il Reply AI Film Festival, ma non finisce qui. L'impegno di Reply nel valorizzare le giovani generazioni e l'innovazione raddoppia col lancio del Reply AI Music Contest, competizione internazionale dedicata all'impiego dell'Intelligenza Artificiale nelle performance musicali live.

Realizzato in collaborazione con il Kappa FuturFestival, tra i principali festival di musica elettronica in Europa, il contest offrirà ai finalisti l'opportunità esclusiva di esibirsi sul palco dell'evento, in programma a Torino dal 4 al 6 luglio 2025. Giovani artisti da tutto il mondo sono invitati a ideare esperienze immersive che uniscano musica, arti visive e interazione con il pubblico attraverso l'utilizzo dell'AI.

Il limite massimo di durata è di cinque minuti. Le creazioni verranno saranno valutate da una giuria composta da DJ, artisti AI, esperti tecnologici di Reply e media partner, sulla base della creatività, dell'integrazione tra suono e immagine e del potenziale espressivo in un contesto live.

I conteste di Reply

Corti con l'AI

Per quanto riguarda l'ambito cinematografico, viene riproposta la competizione internazionale rivolta a creativi, registi e videomaker che desiderano cimentarsi nella realizzazione di un cortometraggio avvalendosi dei principali strumenti di Intelligenza Artificiale disponibili sul mercato per supportare le diverse fasi della produzione: dalla scrittura dello script allo storyboard, dalla generazione di immagini e filmati fino agli effetti visivi e sonori.

Grazie alla collaborazione con Mastercard, i finalisti saranno invitati a un esclusivo evento di première, organizzato da Reply e Mastercard, che si svolgerà a settembre a Venezia, dove saranno annunciati i tre cortometraggi vincitori.

Il tema su cui dovranno lavorare i giovani creativi è Generation of Emotions. Una giuria composta da esperti provenienti dal mondo del cinema, delle arti visive e dell'AI valuterà i cortometraggi - della durata massima di 10 minuti - e selezionerà le dieci opere originali più meritevoli.

La seconda edizione del Reply AI Film Festival introduce anche due premi speciali: il "Lexus Visionary Award", che riconosce l'opera più visionaria e innovativa, e l'"AI for Good Award", promosso in collaborazione con l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU), destinato al miglior cortometraggio che metta in evidenza gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

I talenti creativi di tutto il mondo potranno prendere parte al Reply AI Music Contest e il Reply AI Film Festival inviando le proprie opere tramite iscrizione alle piattaforme dedicate aimc.reply.com e aiff.reply.com fino al 1° giugno 2025.