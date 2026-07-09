Due cuori in affitto diventa un film: cosa sappiamo dell'adattamento di Prime video

Prime Video sembra ormai diventata la casa ufficiale degli adattamenti romance, e le novità svelate durante i Prime Video Presents 2026 non hanno fatto altro che confermarlo. Dopo il già noto progetto su Non è un paese per single, è in arrivo sulla piattaforma un altro attesissimo film tratto dai romanzi di Felicia Kingsley (pseudonimo di Serena Artioli), indiscussa regina delle storie romantiche. Stiamo parlando di Due cuori in affitto, bestseller edito da Newton Compton e capostipite della fortunata serie dedicata all'amatissimo personaggio di Blake Avery.

Il cast e la regia

La conferma è arrivata sia durante l'evento ufficiale, in cui Prime Video ha mostrato i piani per la prossima stagione, sia tramite i canali social dell'autrice, che ha condiviso con i fan un breve ed emozionante video. Sebbene i dettagli sulla produzione siano ancora blindati e non ci sia ancora una data di uscita ufficiale, sono stati svelati i primi grandi nomi: dietro la macchina da presa ci sarà la regista Laura Chiossone, mentre il volto del carismatico protagonista maschile sarà quello di Giacomo Gianniotti.

L'attore italo-canadese sembra perfetto per il ruolo: dopo aver conquistato il pubblico internazionale in serie cult come Grey's Anatomy e Station 19, Gianniotti si è fatto apprezzare nel cinema italiano attraverso trilogia di Diabolik firmata dai Manetti Bros.

Di cosa parla Due cuori in affitto?

Per chi ancora non conoscesse l'opera letteraria, la trama ruota attorno a Summer, una ventisettenne metodica e iper-organizzata, e Blake, trentatreenne autore di successo sregolato e caotico. I due non potrebbero essere più diversi: lei vive una vita precisa ed è fidanzata con un uomo molto più grande, mentre lui è un single incallito che non si sveglia mai prima delle due del pomeriggio, abituato a fare colazione con Bloody Mary e sigarette.

A far scontrare questi due mondi così distanti sarà un fatale errore di doppia prenotazione per una splendida casa vacanze, affittata erroneamente a entrambi. Non sappiamo ancora quanto il film rimarrà fedele alle pagine del romanzo ma, per scoprirlo, non ci resta che aspettare i prossimi aggiornamenti da parte di Prime Video.