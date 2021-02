Renée Zellweger star della serie The Thing About Pam

L'attice Renée Zellweger sarà la protagonista della serie The Thing About Pam, tratta da una storia vera e prodotta da Blumhouse per NBC.

Renée Zellweger sarà la protagonista e produttrice di The Thing About Pam, una nuova serie prodotta per NBC.

La prima stagione sarà composta da sei puntate, si basa su una storia realmente accaduta e verrà prodotta da Blumhouse Television, NBC News Studios e Big Picture Co, di proprietà dell'attrice premio Oscar.

Renée Zellweger premiata con l'Oscar per Judy

Lo show racconterà l'assurda storia dell'omicidio, avvenuto nel 2011, di Betsy Faria, raccontato nei suoi dettagli più incredibili e quasi surreali in Dateline NBC.

Jessika Borsiczky sarà la showrunner e sceneggiatrice di The Thing About Pam in cui si racconterà quanto accaduto alla donna e alle accuse rivolte al marito Russ, che ha sempre dichiarato di essere innocente. La sua condanna è stata poi modificata quando il crimine brutale ha dato il via a una serie di eventi che ha fatto emergere un piano diabolico che coinvolgeva Pam Hupp, ruolo affidato a Renée Zellweger.

Jason Blum ha dichiarato: "Come accaduto con le nostre serie The Jinx e Sharp Objects, consideriamo questa opportunità per alimentare l'appetito degli spettatori per storie forti e coinvolgenti. Questa opportunità di scrivere un franchise potente e lavorare con l'incomparabile Renée Zellwger nel suo primo ruolo da protagonista nella tv broadcast, con un'autrice talentuosa come Jessika Borsiczky e attingendo al materiale di Dateline in collaborazione con i nostri amici di NBC, non ha paragoni. Non potrei essere più orgoglioso del team di Blumhouse per la realizzazione di questo progetto".

Zellweger ha conquistato un Oscar nel 2020 per la sua interpretazione di Judy Garland nel film Judy e ha recentemente recitato per il piccolo schermo in occasione della serie Netflix intitolata What/If.