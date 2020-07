Renee Gracie, l'ex pilota ora è una pornostar: "Richieste strane? Sono abituata"

L'ex pilota Renee Gracie ormai è una pornostar e fa spettacoli on demand su piattaforme a pagamento, rispondendo alle richieste dei fan, anche alle più strane. Grace si è confessata in un'intervista al Daily Telegraph.

Renee Gracie ha stupito il motorsport australiano quando la sua nuova carriera come animatrice sui siti per adulti on demand è diventata di dominio pubblico. La notizia ha fatto aumentare il numero di abbonati alla sua pagina di OnlyFans, nello stesso tempo sono cresciute le richieste strane dei fan delle quali Renee non si preoccupa: "Sono abituata".

Gracie alcuni mesi fa ha amesso che in tre giorni era stata in grado di guadagnare più di 64.000 dollari, condividendo immagini e video espliciti online. Renee, che per il momento ha rifiutato ogni richiesta di entrare nell'industria del cinema per adulti, intrattiene i clienti più volte durante la giornata, "le richieste più strane devono pagare un extra", precisa senza specificare quali. Renee Gracie non esclude che alcuni suoi colleghi possano oggi essere suoi fan e clienti sul sito: "Sono sicura che tra gli abbonati alla mia pagina ci siano numerose persone nel settore dell'automobilismo sportivo. Forse anche dei piloti - aggiungendo - esiste l'anonimato e non direi mai i loro nomi".