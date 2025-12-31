Le registe donne hanno diretto solo l'8% dei 100 film con i migliori incassi del 2025

Uno studio annuale ha rivelato quante artiste sono state coinvolte dietro la macchina da presa negli ultimi mesi, registrando un calo significativo.

Nella Top 100 dei film con i migliori incassi del 2025 negli Stati Uniti solo l'8,1%, è stato diretto da donne.

A rivelarlo è stato un report dell'USC Annenberg Inclusion Initiative che ha analizzato i dati relativi agli ultimi 12 mesi, facendo emergere delle statistiche non particolarmente positive.

Le donne coinvolte alla regia dei film nella Top 100

La statistica ha sottolineato che nella lista dei 111 registi che hanno realizzato i lungometraggi che hanno avuto successo ai box office, solo 9 sono donne: Nisha Ganatra (Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo), Emma Tammi (Five Nights at Freddy's 2), Domee Shi (Elio), Madeline Sharafian (Elio), Celine Song (Material Love), Jennifer Kaytin Robinson (So cosa hai fatto), Maggie Kang (KPop Demon Hunters), Hikari (Rental Family - Nelle vite degli altri) e Chloé Zhao (Hamnet - Nel Nome Del Figlio).

Nel 2024 la percentuale delle donne coinvolte nella produzione dei titoli della Top 100 era pari al 13,4%, con 15 donne registe impegnate dietro la macchina da presa.

La Dottoressa Stacy L. Smith, che ha realizzato lo studio, ha dichiarato in un comunicato: "I dati del 2025 rivelano che i progressi per le registe sono stati fugaci. Sebbene sia allettante pensare che questi cambiamenti siano il risultato di chi occupa lo Studio Ovale, in realtà questi sono determinati da decisioni esecutive prese molto prima dell'entrata in vigore di qualsiasi divieto DEI. Molti di questi film hanno ricevuto il via libera e sono in pre-produzione prima delle elezioni del 2024".

Nella lista, inoltre, solo tre donne (Song, Zhao e Tammi), avevano già diretto un film che rientrava nella Top 100 dei migliori incassi.

Dal 2007 al 2025 solamente 24 donne hanno diretto più di un film presente nella classifica. A ottenere i migliori risultati ai botteghini sono state Anne Fletcher e Lana Wachowski, entrambe con 4 film, e Greta Gerwig con 3 film. 21 registe, invece, hanno diretto solo due film.

I dati ottenuti dall'analisi

Lo studio, arrivato alla sua settima versione, analizza anche i trend riguardanti la distribuzione, i punteggi ricevuti su Metacritic, e altri elementi, in relazione al genere, alla razza e all'etnia.

Secondo i dati, il 24,3% di chi ha diretto i titoli della Top 100 è stato realizzati da un artista appartenente a gruppi razziali/etnici poco rappresentati. La percentuale è pressoché invariata rispetta a un anno fa, quando era arrivata a quota 24,1%.

Le donne di colore impegnate alla regia sono state pari al 5,4%, ed erano tutte di origine asiatica (Ganatra, Shi, Song, Kang, Hikari e Zhao).

La Dottoressa Smith ha sottolineato: "È chiaro che quando si tratta di registi, le decisioni di assunzione non vengono prese esclusivamente sulla base delle prestazioni. Se così fosse, le donne di colore avrebbero molte più opportunità di lavorare dietro la macchina da presa nel cinema. Questi risultati dimostrano che la qualità dei film realizzati da donne di colore non solo viene trascurata, ma viene attivamente ignorata".

Il report sostiene poi che Universal Pictures (9,4%) e Walt Disney Studios (8%) hanno assunto il maggior numero di donne nel corso degli ultimi anni, mentre Paramount si è fermato alla bassissima percentuale del 2% di donne coinvolte nei suoi progetti.