Il regista israeliano Yahav Winner, dopo aver aiutato la moglie e la figlia a fuggire, è stato ucciso da Hamas

Il regista israeliano Yahav Winner è stato ucciso dai terroristi di Hamas che hanno attaccato il kibbutz Kfar Aza. A confermarlo è stata la moglie, la filmmaker Shaylee Atary, spiegando che il marito ha perso la vita per proteggere lei e la loro figlia Shaya.

Il racconto della moglie

La regista ha spiegato a Deadline: "Dalla testimonianza del militare che ha trovato il corpo di Yahav, ora so che è stato ucciso con un singolo colpo d'arma da fuoco alla testa. Non ha sofferto. So inoltre che non solo ha bloccato la finestra della nostra camera da letto, ma ha inoltre provato a bloccare la porta della casa con la carrozzina di Shaya per rallentare i terroristi. Non è fuggito. Ha continuato a provare a salvarci. Mio marito era così".

Atary ha saputo della morte del marito durante un'intervista con Sky. La regista ha raccontato che appena avevano sentito arrivare i terroristi avevano deciso, senza nemmeno dirsi addio, che lei sarebbe fuggita con la figlia. Dopo essersi nascosta in un magazzino, una famiglia che si stava nascondendo nella propria casa l'ha vista nelle immagini delle telecamere di sorveglianza e l'hanno fatto entrare, nonostante il pianto della neonata avesse attirato l'attenzione dei terroristi che hanno attaccato la residenza. Il gruppo ha resistito 26 ore senza acqua e cibo, mentre l'area era alle prese con attacchi e incendi, fino all'intervento delle forze israeliane.

Shaylee ha inoltre spiegato che sta cercando di ottenere lo sperma del marito per poter provare ad avere un altro figlio: "Spero che avremo un miracolo e che la procedura funzioni. Tutte le persone che mi hanno aiutato mi hanno promesso che molte donne israeliane stanno provando a fare le stesse procedure. Gli avvocati le hanno aiutate ad andare in tribunale il prima possibile e ora stanno facendo lo stesso che spero di fare io per i loro mariti che sono morti. Un giorno spero che questo sia permesso da una legge israeliana per dare alle donne la possibilità di continuare la propria famiglia e spero che sarà chiamata la legge Yahav Winner".

Shaylee Atary ha presentato il suo recente film Single Light al Festival di San Sebastian due settimane fa, mentre il suo progetto precedente, Neurim, prodotto anche dal marito, era stato presentato nel 2020 al Cannes.

Yahav Winner aveva invece recentemente vinto il premio come miglior fotografia al Tel Aviv International Students Film Festival grazie al corto The Boy, che racconta la vita a Kfar Aza e in altri villaggi lungo il confine con Gaza.