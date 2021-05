Il regista iraniano Babak Khorramdin ucciso e smembrato dai suoi genitori

Una storia dell'orrore ci arriva direttamente dall'Iran, dove una coppia ha ammesso di aver brutalmente ucciso i propri figli, tra cui anche il regista iraniano Babak Khorramdin.

I due sono stati arrestati nelle scorse ore per aver sedato, ucciso e smembrato il loro figlio di 47 anni, il filmmaker Babak Khorramdin, e aver confessato il precedente omicidio della sorella di Babak assieme al marito, avvenuto allo stesso modo anni addietro.

Come riporta anche il Guardian, infatti, gli agenti sarebbero stati chiamati domenica scorsa perché qualcuno aveva notato in un cassonetto del quartiere di Ekbatan, a Tehran, alcune parti di un corpo umano. Essendo presenti anche le mani tra i resti, la polizia ha avuto modo individuare subito l'identità della vittima, recandosi in seguito a casa dei genitori di Khorramdin.

I due coniugi, Iran Khorramdin (74 anni) e Akbar Khorramdin (81 anni) non sembrano aver impiegato molto per confessare di essere gli artefici dell'omicidio, fornendo anche i dettagli di come si è svolta il tutto. I due hanno somministrato dei sonniferi al figlio, lo hanno soffocato e pugnalato, per poi tagliarlo in pezzi - ma non solo: i genitori del regista hanno rivelato di aver fatto lo stesso anche con la figlia e il genero, rispettivamente 3 e 10 anni fa.

Sul motivo delle loro azioni, pare che i due anziani abbiano deciso di uccidere il genero "perché era un uomo violento", la propria figlia perché "contaminata dalle droghe" e il figlio "perché ancora scapolo e perché intratteneva relazioni con degli studenti", secondo quanto riportato dal Capo delle Forze di Polizia di Tehran Hussein Rahimi.

"Non mi pento di quello che ho fatto con la cooperazione di mia moglie. Erano corrotti e ringrazio il Signore" ha affermato poi Akbar durante il processo.

E mentre viene messa in discussione la negligenza della polizia, considerando l'azione ripetuta della coppia e la scomparsa altre due persone prima di Khorramdin, si cercano indizi su possibili ulteriori sparizioni in famiglia prima della conclusione del processo.